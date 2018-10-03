Племянница Сергея Скрипаля Виктория намерена пообщаться с подозреваемыми Лондоном в отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери Юлии россиянами. Она считает, что Александр Петров и Руслан Боширов не причастны к преступлению в Солсбери.

Племянница Сергея Скрипаля Виктория намеренапообщаться с подозреваемыми Лондоном в отравлении экс-сотрудника ГРУ и егодочери Юлии россиянами. Она считает, что Александр Петров и Руслан Бошировне причастны к преступлению в Солсбери.По мнению родственницыСкрипалей, личная встреча с мужчинами будет способствовать доказательствуих невиновности. После их появления в телеэфире Виктории пока так и неудалось пообщаться с Петровым и Бошировым.У женщины нет прямоговыхода на подозреваемых в отравлении россиян. "Покая могу верить только на слово, а после встречи все станет понятно. Доказательствих вовлеченности в инцидент до сих пор нет, ведь камер у дома Скрипалей не было",– цитирует Викторию газета "Известия".Такжеона выразила надежду, что ее родственники вернутся на родину, и ей не придетсяехать в Великобританию. Ведь, по ее словам, близких все равно не пустят к Юлиии Сергею Скрипаль. При этом Виктория отметила, что сейчас они с родными делаютпаспорт матери Сергея Скрипаля, чтобы она при необходимости могла выехатьзаграницу.Ранее британская газетаThe Guardian сообщила, что до инцидента в Солсбери СергейСкрипаль поддерживал воссоединение Крыма с Россией. Кроме того, когда экс-сотрудникГРУ вышел из комы, то он не поверил, что за его произошедшим стоит Москва.На эту новость живоотреагировали в Facebook жители Украины. "Ну, сейчас Боширов и Петров получат погерою Украины", "Акции вижу у Британского посольства с обливанием соломенногочучела Терезы Мэй новичком", "Задание выполнено", "Железныйпатриот", – высказались в соцсети украинцы.