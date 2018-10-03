Племянница Сергея Скрипаля Виктория намерена
пообщаться с подозреваемыми Лондоном в отравлении экс-сотрудника ГРУ и его
дочери Юлии россиянами. Она считает, что Александр Петров и Руслан Боширов
не причастны к преступлению в Солсбери.
Племянница Сергея Скрипаля Виктория намерена
пообщаться с подозреваемыми Лондоном в отравлении экс-сотрудника ГРУ и его
дочери Юлии россиянами. Она считает, что Александр Петров и Руслан Боширов
не причастны к преступлению в Солсбери.
По мнению родственницы
Скрипалей, личная встреча с мужчинами будет способствовать доказательству
их невиновности. После их появления в телеэфире Виктории пока так и не
удалось пообщаться с Петровым и Бошировым.
У женщины нет прямого
выхода на подозреваемых в отравлении россиян. "Пока
я могу верить только на слово, а после встречи все станет понятно. Доказательств
их вовлеченности в инцидент до сих пор нет, ведь камер у дома Скрипалей не было",
– цитирует Викторию газета "Известия".
Также
она выразила надежду, что ее родственники вернутся на родину, и ей не придется
ехать в Великобританию. Ведь, по ее словам, близких все равно не пустят к Юлии
и Сергею Скрипаль. При этом Виктория отметила, что сейчас они с родными делают
паспорт матери Сергея Скрипаля, чтобы она при необходимости могла выехать
заграницу.
Ранее британская газета
The Guardian сообщила, что до инцидента в Солсбери Сергей
Скрипаль поддерживал воссоединение Крыма с Россией. Кроме того, когда экс-сотрудник
ГРУ вышел из комы, то он не поверил, что за его произошедшим стоит Москва.
На эту новость живо
отреагировали в Facebook жители Украины. "Ну, сейчас Боширов и Петров получат по
герою Украины", "Акции вижу у Британского посольства с обливанием соломенного
чучела Терезы Мэй новичком", "Задание выполнено", "Железный
патриот", – высказались в соцсети украинцы.