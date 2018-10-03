Футболист московского Локомотива Федор Смолов и чемпионка Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова приняли участие в съемках мотивирующего ролика. Видео посвящено Году добровольца в России.

Футболист московского "Локомотива" Федор Смолов и чемпионка Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова приняли участие в съемках мотивирующего ролика. Видео посвящено Году добровольца в России.Кроме Смолова и Загитовой в ролике снялись певица Валерия, Иосиф Пригожин и другие. Видео призывает убить в себе лень и корысть, помогать другим людям и совершать добрые поступки.Посмотреть эту публикацию в InstagramИногда изменить смысл может всего одна маленькая деталь