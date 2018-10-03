Ксения Собчак заметно преобразилась. Поклонники уверены, что
все дело в бушующих гормонах.
Ксения Собчак заметно преобразилась. Поклонники уверены, что
все дело в бушующих гормонах.
Ксения опубликовала в Instagram свежее фото. На нем
знаменитость позирует в белом платье в горошек с высоким воротником и
обнаженными плечами. Поверх Ксения накинула черную кожаную куртку, а также
дополнила образ стильными сапожками.
Поклонники отметили, что в последнее время Собчак старается
выглядеть ярко. Еще недавно телеведущая показывалась миру в растянутых свитерах,
жутких балахонах, скрывающих фигуру и унылых костюмах типа "Прощай молодость".
Фолловеры предположили, что все дело в бушующих гормонах,
которые изменили настроение Ксении и ее отношение к внешнему виду. К слову были
и те, кто заявлял, мол, теледива пытается привлечь внимание мужа – актера
Максима Виторгана, ведь недаром ходят слухи о разладе в их отношениях. Из-за
плотного рабочего графика супруги редко проводят время вместе, муж даже как-то
публично закатил ей сцену ревности, обвинив ее во флирте с известным московским политиком.
Между тем на просторах Интернета не утихает дискуссия.
Многие поклонники телеведущей подозревают, что заявление об интересном
положении – это пиар-ход, чтобы разрекламировать новую программу Ксении.
Отметим, что сама звезда еще ни разу не упоминала о своей второй беременности.
Даже на ее фотографиях в соцсетях на живот пока нет и намека.