Ксения Собчак заметно преобразилась. Поклонники уверены, что все дело в бушующих гормонах.

Ксения Собчак заметно преобразилась. Поклонники уверены, чтовсе дело в бушующих гормонах.Ксения опубликовала в Instagram свежее фото. На немзнаменитость позирует в белом платье в горошек с высоким воротником иобнаженными плечами. Поверх Ксения накинула черную кожаную куртку, а такжедополнила образ стильными сапожками.Поклонники отметили, что в последнее время Собчак стараетсявыглядеть ярко. Еще недавно телеведущая показывалась миру в растянутых свитерах,жутких балахонах, скрывающих фигуру и унылых костюмах типа "Прощай молодость".Фолловеры предположили, что все дело в бушующих гормонах,которые изменили настроение Ксении и ее отношение к внешнему виду. К слову былии те, кто заявлял, мол, теледива пытается привлечь внимание мужа – актераМаксима Виторгана, ведь недаром ходят слухи о разладе в их отношениях. Из-заплотного рабочего графика супруги редко проводят время вместе, муж даже как-топублично закатил ей сцену ревности, обвинив ее во флирте с известным московским политиком.Между тем на просторах Интернета не утихает дискуссия.Многие поклонники телеведущей подозревают, что заявление об интересномположении – это пиар-ход, чтобы разрекламировать новую программу Ксении.Отметим, что сама звезда еще ни разу не упоминала о своей второй беременности.Даже на ее фотографиях в соцсетях на живот пока нет и намека.