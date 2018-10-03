Правоохранители поговорили с ребятами на темы кибербезопасности, законопослушного поведения и напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Сотрудники полиции региона в рамках профилактических мероприятий проводят беседы с учениками образовательных учреждений. Очередные встречи правоохранителей и школьников состоялись в Вязниках и Юрьев-Польском.Инспектор ОДН ОМВД России по Вязниковскому району майор полиции Светлана Савельева и инспектор ОГИБДД старший лейтенант полиции Александр Семенов посетили специальную коррекционную общеобразовательную школу-интернат города Вязники. Сотрудники полиции провели с ребятами профилактическую беседу на тему ответственности за совершение несовершеннолетними преступлений и правонарушений, а также напомнили о вреде употребления табачных изделий, алкоголя и наркотических средств. Полицейские помогли ребятам вспомнить правила дорожного движения, особый акцент сделав на необходимости быть внимательными пешеходами. Для лучшего восприятия информации инспектор ОГИБДД продемонстрировал видеосюжет, в котором собраны примеры наиболее распространенных правонарушений, совершаемых пешеходами. Школьники задали немало вопросов, в частности, касающихся возраста, с которого наступает право получения водительского удостоверения и ответственности за управление транспортным средством без такового.В Юрьев-Польском инспектор ПДН ОМВД России по Юрьев - Польскому району капитан полиции Максим Куликов провел встречу с учениками одной из городских школ. Темой встречи стала беседа о кибербезопасности. Сотрудник полиции рассказал ребятам о том, какие опасности могут подстерегать их в Интернете, начиная от мошенников и заканчивая вирусными рассылками и группами в социальных сетях. Капитан полиции отметил необходимость соблюдения простых правил, которые помогут защититься пользователям всемирной паутины. В завершении встречи ребята поблагодарили сотрудника полиции за полезную информацию и высказали пожелание о новой встрече.