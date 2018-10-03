Администратор магазина, используя свое служебное положение, в течение двух месяцев в конце рабочей смены забирал из кассы часть выручки...

Оперативники ОЭБиПК УВД по ТиНАО задержали 26-летнего молодого человека по подозрению в присвоении денежных средств одного из магазинов.В дежурную часть МО МВД России «Московский» обратилась директор одного из магазинов, расположенных в поселке Московский. По ее словам, в ходе ревизии была выявлена недостача денежных средств в размере более 515 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в присвоении денежных средств был задержан, им оказался 26-летний администратор магазина. Оперативники установили, что злоумышленник, используя свое служебное положение, в течение двух месяцев в конце рабочей смены забирал из кассы часть выручки. Похищенными денежными средствами он распоряжался по своему усмотрению.Следственным отделом МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79