С цветами, подарками, благодарностями и поздравительными открытками приехали в гости к Любови Федоровне Скрипниченко сотрудники полиции...

С цветами, подарками, благодарностями и поздравительными открытками от руководства ГУ МВД России по г. Москве и УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве приехали в гости к Любови Федоровне Скрипниченко сотрудники полиции Западного административного округа, а также представители Совета ветеранов, Женского совета и Общественного совета при УВД по ЗАО.Любовь Федоровна, ее супруг Борис Федорович – не милиционер, но также участник Великой Отечественной войны, и их внучка Елена радушно встретили гостей и пригласили их за праздничный стол. Любови Федоровне исполнилось 95 лет. Пожилые люди делились воспоминаниями и историями из жизни, перелистывая альбом с фотографиями. Начав службу в рядах московской милиции в непростые военные годы, Любовь Федоровна ушла на заслуженный отдых в 1969 году, проработав в органах внутренних дел более 30 лет. Была награждена медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Москвы» и другими юбилейными медалями, а за время службы в милиции – медалями за выслугу лет «За безупречную службу».Помощник начальника УВД по ЗАО по работе с личным составом полковник внутренней службы Руслан Ермаков передал подарок от начальника УВД по ЗАО генерал-майора полиции Андрея Пучкова с пожеланиями крепкого здоровья, долголетия, большого семейного счастья и благополучия.Председатель Совета ветеранов УВД по ЗАО майор милиции в отставке Анатолий Товстоног поблагодарил Любовь Федоровну за то, что и после выхода на пенсию она не теряла связь с родным подразделением, активно работала в ветеранской организации, внося большой личный вклад в дело патриотического и профессионального воспитания молодых сотрудников.Начальник отделения морально-психологического обеспечения УВД по ЗАО майор внутренней службы Ирина Соленкова отметила, что вся жизнь, служебная и трудовая деятельность Любови Федоровны являются примером добросовестного отношения к порученному делу, самоотверженному выполнению служебного долга. «А мы по-другому не умели и не могли. Мы все всегда помогали друг другу и по работе, и в быту в то непростое послевоенное время», – сказала именинница.Любовь Скрипниченко поблагодарила гостей за искреннее внимание и заботу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39