Совет Федерации одобрил закон о пенсионных изменениях, который предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет: до 65 — для мужчин и до 60 лет — для женщин. Поэтапное повышение (ежегодно на 1 год) будет проводиться в течение переходного периода — с 2019-го по 2023 год.

На заседании 3 октября Совет Федерации одобрил закон о пенсионных изменениях, который предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет: до 65 — для мужчин и до 60 лет — для женщин.За него проголосовали 149 сенаторов, против — пятеро, трое воздержались, передает "Интерфакс".Поэтапное повышение (ежегодно на 1 год) будет проводиться в течение переходного периода — с 2019-го по 2023 год.Согласно закону, стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин — 37 лет.При этом накопительная пенсия будет выплачиваться так же, как и в нынешнем пенсионном возрасте: с 55 лет — для женщин и с 60 — для мужчин.Норма об индексации пенсий неработающим пенсионерам направлена на то, чтобы люди, которые прекращают работу, получали полную индексацию пенсии за прошедший период.Кроме того, предусмотрено увеличение пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста.Также вводится льготный режим выхода на пенсию многодетных матерей (в 50-57 лет), для пенсионеров сохраняются налоговые льготы на землю и недвижимость.Ранее 3 октября сообщалось, что сенаторы одобрили закон об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров.