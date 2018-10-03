Певица Алена Свиридова подогрела слухи о своем замужестве. Звезда сделала в Сети подозрительную публикацию.

Певица Алена Свиридова подогрела слухи о своем замужестве.Звезда сделала в Сети подозрительную публикацию.В личном Instagram Алена выложила снимок, на котором оназапечатлена вместе с возлюбленным Давидом Вардяняном. Ниже исполнительницанаписала: "И жили они долго и счастливо". Примечательно, что этой фразойзаканчиваются все сказки, в которых главные действующие персонажи сочетаютсябраком, пройдя множество опасных испытаний.Стоит отметить, что именно под этим снимком звезда отключилавозможность оставлять комментарии. Вероятно, Алена не хотела получить очереднуюпорцию критики от завистниц, которые то и дело упрекают парочку из-за внушительнойразницы в возрасте. И хотя на фото нет шикарных нарядов и букетов, пара вполне моглазарегистрировать свои отношения или обвенчаться.Отметим, что еще недавно Свиридова уверяла фанатов, что вновьстановиться женой больше не собирается. За плечами уже есть три неудачных брака, которыестали для нее настоящим разочарованием."Замуж я не собираюсь. Сакральный смыслбрака – в полном слиянии и ответственности друг за друга. Обычно, вступая вбрак, дают клятвы: быть вместе и в болезни, и в старости, с толстыми боками,лысиной и прочими атрибутами... Чтобы это принять, нужно быть религиознымчеловеком, воспитанным в таких традициях. Мы не такие, нас воспитывалипо-другому, поэтому нам сложно это принять", – говорила артистка в одномиз интервью.Напомним, что с Давидом Алена познакомилась в Ереване околовосьми лет назад, с тех пор они вместе. Возлюбленный на 14 лет моложе певицы, однакобольшую разницу в возрасте пара не ощущает.