Певица Алена Свиридова подогрела слухи о своем замужестве.
Звезда сделала в Сети подозрительную публикацию.
Певица Алена Свиридова подогрела слухи о своем замужестве.
Звезда сделала в Сети подозрительную публикацию.
В личном Instagram Алена выложила снимок, на котором она
запечатлена вместе с возлюбленным Давидом Вардяняном. Ниже исполнительница
написала: "И жили они долго и счастливо". Примечательно, что этой фразой
заканчиваются все сказки, в которых главные действующие персонажи сочетаются
браком, пройдя множество опасных испытаний.
Стоит отметить, что именно под этим снимком звезда отключила
возможность оставлять комментарии. Вероятно, Алена не хотела получить очередную
порцию критики от завистниц, которые то и дело упрекают парочку из-за внушительной
разницы в возрасте. И хотя на фото нет шикарных нарядов и букетов, пара вполне могла
зарегистрировать свои отношения или обвенчаться.
Отметим, что еще недавно Свиридова уверяла фанатов, что вновь
становиться женой больше не собирается. За плечами уже есть три неудачных брака, которые
стали для нее настоящим разочарованием.
"Замуж я не собираюсь. Сакральный смысл
брака – в полном слиянии и ответственности друг за друга. Обычно, вступая в
брак, дают клятвы: быть вместе и в болезни, и в старости, с толстыми боками,
лысиной и прочими атрибутами... Чтобы это принять, нужно быть религиозным
человеком, воспитанным в таких традициях. Мы не такие, нас воспитывали
по-другому, поэтому нам сложно это принять", – говорила артистка в одном
из интервью.
Напомним, что с Давидом Алена познакомилась в Ереване около
восьми лет назад, с тех пор они вместе. Возлюбленный на 14 лет моложе певицы, однако
большую разницу в возрасте пара не ощущает.