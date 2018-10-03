Злоумышленник со склада, расположенного в районе 19 км МКАД, похитил 170 мешков с нижнем бельем, принадлежащих организации, после чего скрылся. Ущерб составил 2,5 млн рублей...

Оперативники Московского уголовного розыска совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Братеево задержали подозреваемого в краже товаров на сумму более 2,5 млн рублей.В ОМВД России по району Братеево поступило сообщение о краже. По словам заявителя – представителя одной из фирм, неизвестный со склада, расположенного в районе 19 км МКАД, похитил 170 мешков с нижним бельем, принадлежащих организации, после чего скрылся. Ущерб составил 2,5 млн рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками уголовного розыска ОМВД России по району Братеево на территории Московской области задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний приезжий из ближнего зарубежья.Следствием ОМВД России по району Братеево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного и розыск похищенного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22