Художник Никас Сафронов более года мучается из-за бытовой
травмы. Звезда перенесла четыре операции.
Художник Никас Сафронов более года мучается из-за бытовой
травмы. Звезда перенесла четыре операции.
В мае 2017 года Сафронов порезал указательный палец правой
руки о консервную банку. Началось сильное воспаление, которое перешло с мягких
тканей на кость. Дважды Никас ложился на стол хирурга, но все тщетно.
Живописец не сдавался. Он отравился в Южную Корею, где
перенес еще две операции. Вернувшись в Москву Никас вновь обратился к
отечественным врачам, однако те развели руками и посоветовали нетрадиционные
методы лечения. Потерявший надежду художник попробовал гирудотерапию – лечение пиявками.
"По мнению моего доктора, гирудин, который выделяют пиявки,
рассасывает послеоперационные спайки. Это нужно, чтобы палец быстрее вернул
свою полную двигательную функцию. Правда, я не ожидал, что все окажется так болезненно",
– сообщил Сафронов журналистам.
По словам звезды, в тот момент, когда червяк присасывается,
ощущения не самые приятные. К тому же после процедуры кровь из места укуса льется,
не останавливаясь, еще сутки.
Сафронов отмечает, что это не самое страшное, через что ему
уже пришлось пройти. В Корее открытую рану два раза в день промывали йодом и
специальным составом. Живописец страдал от боли, однако от анестезии отказался.
"Вот это была действительно больно, можно назвать даже адски. Я временами даже
вскрикивал, слезы сами катились из глаз", – цитирует Никаса 7 Дней.ru.