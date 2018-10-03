Художник Никас Сафронов более года мучается из-за бытовой травмы. Звезда перенесла четыре операции.

Художник Никас Сафронов более года мучается из-за бытовойтравмы. Звезда перенесла четыре операции.В мае 2017 года Сафронов порезал указательный палец правойруки о консервную банку. Началось сильное воспаление, которое перешло с мягкихтканей на кость. Дважды Никас ложился на стол хирурга, но все тщетно.Живописец не сдавался. Он отравился в Южную Корею, гдеперенес еще две операции. Вернувшись в Москву Никас вновь обратился котечественным врачам, однако те развели руками и посоветовали нетрадиционныеметоды лечения. Потерявший надежду художник попробовал гирудотерапию – лечение пиявками."По мнению моего доктора, гирудин, который выделяют пиявки,рассасывает послеоперационные спайки. Это нужно, чтобы палец быстрее вернулсвою полную двигательную функцию. Правда, я не ожидал, что все окажется так болезненно",– сообщил Сафронов журналистам.По словам звезды, в тот момент, когда червяк присасывается,ощущения не самые приятные. К тому же после процедуры кровь из места укуса льется,не останавливаясь, еще сутки.Сафронов отмечает, что это не самое страшное, через что емууже пришлось пройти. В Корее открытую рану два раза в день промывали йодом испециальным составом. Живописец страдал от боли, однако от анестезии отказался."Вот это была действительно больно, можно назвать даже адски. Я временами дажевскрикивал, слезы сами катились из глаз", – цитирует Никаса 7 Дней.ru.