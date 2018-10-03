Актера из сериала Глухарь Михаила Фатеева обвинили в совращении 14-летного мальчика. О произошедшем рассказал подросток.

Актера из сериала "Глухарь" Михаила Фатеева обвинили в совращении 14-летного мальчика. О произошедшем рассказал подросток.По словам мальчика, он познакомился с артистом во время работы. Ребенок раздавал газеты в метро.Михаил поговорил с подростком несколько минут и предложил найти ему другую работу. Актер оставил номер телефона мальчику и попросил написать, как понадобится помощь с трудоустройством. Вскоре юноша отправил Фатееву смс.В ответ Михаил прислал своему новому несовершеннолетнему знакомому фото гениталий. А потом и вовсе начал зазывать мальчика в гости, соблазняя возможностью рассмотреть все "прелести" вживую.Ребенка такая перспектива испугала и он рассказал обо всем родителям. Взрослые сразу пошли в полицию и попросили принять меры в отношении актера-педофила. Теперь Михаила Фатеева обвиняют в совращении малолетних и распространении порно.Артист задержан. Правоохранители изучают фото материалы, которые нашли на телефоне звезды "Глухаря", передает телеграм-канал Mash.