В
Службе безопасности Украины (СБУ) прокомментировали слова воюющего в
Донбассе российского актера Анатолия Пашинина. Он заявил, что
сотрудники спецслужб предлагали ему совершить самоубийство.
В
Службе безопасности Украины (СБУ) прокомментировали слова воюющего в
Донбассе российского актера Анатолия Пашинина. Он заявил, что
сотрудники спецслужб предлагали ему совершить самоубийство.
Слова
актера в СБУ вызвали недоумение. "Я не знаю, что толкало Пашинина на
такие заявления, но я их считаю странными", – сказала пресс-секретарь
ведомства Елена Гитлянская. По ее словам, Служба безопасности Украины действует исключительно в правовом поле.
Ранее
Пашинин в общении с прессой заявил, что СБУ установила за ним слежку.
Актер заявил, что его телефон прослушивается сотрудниками ведомства, а
сам он периодически получает угрозы в свой адрес. По его словам, он
намеренно произносит в трубку "чудовищные вещи", чтобы спецслужбы могли в
дальнейшем использовать сказанное против него. "И тогда у меня будут
доказательства того, что меня прослушивают", – раскрыл свой план
Пашинин.
Сотрудников
спецслужбы актер назвал "мерзавцами". Он заявил, что даже общался с
одним из представителей Службы безопасности Украины. По его словам, к
нему наведывался молодой человек "гомосексуального вида". Со слов
Пашинина, он намекал ему, что артисту нужно покончить жизнь
самоубийством.
Впрочем,
бодрости духа артист не теряет. Он пригрозил, что даже если и соберется
на тот свет, то прихватит с собой кого-нибудь из СБУ. "Я не дам вам на
себе заработать. Вы не продадите ничего, кроме моих ошметков", —
подчеркнул он.
Напомним,
Анатолий Пашинин известен по своим ролям в ряде российских фильмов и
сериалов. Среди них – "Грозовые ворота", "адмирал", "Мы из будущего".
На
Украину артист переехал в 2014 году вскоре после государственного
переворота. Летом 2017 года появились сообщения, что он вступил в одно
из добровольческих вооруженных формирований, принимающих активное
участие в боях в Донбассе.