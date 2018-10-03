В Службе безопасности Украины (СБУ) прокомментировали слова воюющего в Донбассе российского актера Анатолия Пашинина. Он заявил, что сотрудники спецслужб предлагали ему совершить самоубийство.

Службе безопасности Украины (СБУ) прокомментировали слова воюющего вДонбассе российского актера Анатолия Пашинина. Он заявил, чтосотрудники спецслужб предлагали ему совершить самоубийство.Словаактера в СБУ вызвали недоумение. "Я не знаю, что толкало Пашинина натакие заявления, но я их считаю странными", – сказала пресс-секретарьведомства Елена Гитлянская. По ее словам, Служба безопасности Украины действует исключительно в правовом поле.РанееПашинин в общении с прессой заявил, что СБУ установила за ним слежку.Актер заявил, что его телефон прослушивается сотрудниками ведомства, асам он периодически получает угрозы в свой адрес. По его словам, оннамеренно произносит в трубку "чудовищные вещи", чтобы спецслужбы могли вдальнейшем использовать сказанное против него. "И тогда у меня будутдоказательства того, что меня прослушивают", – раскрыл свой планПашинин.Сотрудниковспецслужбы актер назвал "мерзавцами". Он заявил, что даже общался содним из представителей Службы безопасности Украины. По его словам, кнему наведывался молодой человек "гомосексуального вида". Со словПашинина, он намекал ему, что артисту нужно покончить жизньсамоубийством.Впрочем,бодрости духа артист не теряет. Он пригрозил, что даже если и соберетсяна тот свет, то прихватит с собой кого-нибудь из СБУ. "Я не дам вам насебе заработать. Вы не продадите ничего, кроме моих ошметков", —подчеркнул он.Напомним,Анатолий Пашинин известен по своим ролям в ряде российских фильмов исериалов. Среди них – "Грозовые ворота", "адмирал", "Мы из будущего".НаУкраину артист переехал в 2014 году вскоре после государственногопереворота. Летом 2017 года появились сообщения, что он вступил в одноиз добровольческих вооруженных формирований, принимающих активноеучастие в боях в Донбассе.