Появились новые подробности в обстоятельствах кончины знаменитого французского певца. Стало известно и то, где похоронят Шарля Азнавура.

Появилисьновые подробности в обстоятельствах кончины знаменитого французского певца. Сталоизвестно и то, где похоронят Шарля Азнавура.Согласно медицинскомузаключению по результатам вскрытия тела, смерть музыканта наступила поестественным причинам. У шансонье развилась острая сердечно-легочнаянедостаточность, вызванная отеком легких.ЮристПатрик Дюжарден рассказал об обстоятельствах смерти Азнавура. По его словам, телоисполнителя обнаружили в ванной комнате, примыкающей к спальне певца в его доме в коммуне Мурьес на юге Франции, передает LCI. Криминальный характер кончины правоохранителямиполностью исключен.Однако французские журналистывыявили нестыковку в причинах смерти шансонье. Они предположили, что ШарльАзнавур мог утонуть в ванной, почувствовав себя плохо. Но официально она неподтвердилась.Известно и то, где упокоитсявеликий шансонье. Его родственники высказались против того, чтобыпохороны музыканта прошли в форме пышной общенациональной церемонии. Прощание сАзнавуром пройдет скромно.Вероятнее всего, исполнителя похоронят в парижской коммуне Монфор-л'Амори, в монастыре XII века, сообщаетпортал 78actu.Там располагается небольшойсемейный склеп, где упокоены родители Азнавура и его сын Патрик. Парень умер в возрасте25 лет из-за передозировки наркотиков.Напомним, Шарль Азнавур скончался в ночь на 1 октября на 95-мгоду жизни. Вапреле этого года шансонье почувствовал недомогание во время концертного тура вСанкт-Петербурге. Его концерт отменили и перенесли на следующий год. Затемпевца госпитализировали. Засвою творческую карьеру Азнавур записал более 1300 песен и сыграл более чем в60 фильмах.