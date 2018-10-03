Появились
новые подробности в обстоятельствах кончины знаменитого французского певца. Стало
известно и то, где похоронят Шарля Азнавура.
Появились
новые подробности в обстоятельствах кончины знаменитого французского певца. Стало
известно и то, где похоронят Шарля Азнавура.
Согласно медицинскому
заключению по результатам вскрытия тела, смерть музыканта наступила по
естественным причинам. У шансонье развилась острая сердечно-легочная
недостаточность, вызванная отеком легких.
Юрист
Патрик Дюжарден рассказал об обстоятельствах смерти Азнавура. По его словам, тело
исполнителя обнаружили в ванной комнате, примыкающей к спальне певца в его доме в коммуне Мурьес на юге Франции, передает LCI. Криминальный характер кончины правоохранителями
полностью исключен.
Однако французские журналисты
выявили нестыковку в причинах смерти шансонье. Они предположили, что Шарль
Азнавур мог утонуть в ванной, почувствовав себя плохо. Но официально она не
подтвердилась.
Известно и то, где упокоится
великий шансонье. Его родственники высказались против того, чтобы
похороны музыканта прошли в форме пышной общенациональной церемонии. Прощание с
Азнавуром пройдет скромно.
Вероятнее всего, исполнителя похоронят в парижской коммуне Монфор-л'Амори, в монастыре XII века, сообщает
портал 78actu.Там располагается небольшой
семейный склеп, где упокоены родители Азнавура и его сын Патрик. Парень умер в возрасте
25 лет из-за передозировки наркотиков.
Напомним, Шарль Азнавур скончался в ночь на 1 октября на 95-м
году жизни. В
апреле этого года шансонье почувствовал недомогание во время концертного тура в
Санкт-Петербурге. Его концерт отменили и перенесли на следующий год. Затем
певца госпитализировали. За
свою творческую карьеру Азнавур записал более 1300 песен и сыграл более чем в
60 фильмах.