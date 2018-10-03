Наставник питерского СКА Илья Воробьев после гостевого победного матча своей команды со Спартаком (6:0) отметил, что многое было решено после первых двух голов в большинстве. Тренер красно-белых Вадим Епанчинцев согласился с коллегой.

Наставник питерского СКА Илья Воробьев после гостевого победного матча своей команды со "Спартаком" (6:0) отметил, что многое было решено после первых двух голов в большинстве. Тренер "красно-белых" Вадим Епанчинцев согласился с коллегой."Сегодня мы два гола неплохо забили в большинстве, — цитирует Воробьева официальный сайт СКА. – А потом уже игра сложилась в нашу пользу". Тренер также отметил, что поражение в предыдущей игре от "Авангарда" (2:3) дало армейцам дополнительный настрой."При счете 0:0 еще был какой-то хоккей, а потом, после двух пропущенных шайб, с нашей стороны было уже его подобие, — сказал Епанчинцев. – Соперник "почувствовал кровь" и воспользовался моментами".Тренер "Спартака" извинился перед болельщиками за столь крупное поражение на своем льду: "К сожалению, не можем мы с такими хорошими командами на равных пока играть. У них уровень мастерства намного выше. Сегодня, на самом деле, было стыдно стоять на лавочке и смотреть на то, что происходит. Такие ошибки допускали…"