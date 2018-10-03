ТСЖ ответило. В конце сентября мы рассказали о многоквартирном доме в Коврове. Его жители считают, что правление их товарищества не справляется со своими обязанностями.

ТСЖ ответило. В конце сентября мы рассказали о многоквартирном доме в Коврове. Его жители считают, что правление их товарищества не справляется со своими обязанностями. Недовольные жаловались, что председатель ТСЖ как следует перед ними не отчитывается. Претензии людей касались финансовой отчётности и качества работ по дому. Например, по словам людей, межкирпичные щели на торцевой части дома они просили заделать ещё в октябре 2013-го и писали заявление в ТСЖ, потому что устали мёрзнуть в своих квартирах.Мария Силантьева, жительница дома № 4 по проспекту Мира: "Зимой вот, когда очень холодно, невозможно даже спать на кровати. Было написано заявление ещё в 2013 году, чтобы заделать эти щели или как-то там, но воз и ныне там! Вот у нас сделали отмостку дома, и сейчас там трава растёт! Никакой гарантии! Делали год назад, гарантия-то какая-то должна быть".Председатель ТСЖ согласился общаться с нами только письменно. Он уверен, что в его работе нет нарушений, ведь все проверки ТСЖ проходит, и от надзорных органов претензий пока не было. Судя по письменному ответу, о замерзающих квартирах в доме председатель не в курсе, и обследование помещений готов проводить только после нового обращения от собственников. Что касается заросшей отмостки, то…"Проводимые работы, в том числе и отмостка, всегда ведутся под пристальным наблюдением, как правления ТСЖ, подрядной организации, так и самих собственников. Данная работа находится на гарантии, в связи с чем подрядчикам будет направлено обращение об устранении недостатков".