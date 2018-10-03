Действующий порядок предоставления субсидий регионам на благоустройство необходимо сохранить, предусмотрев возможность их использования для внутридворовых территорий и населенных пунктов с населением более тысячи человек. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета Единой России Андрей Турчак.

Действующий порядок предоставления субсидий регионам на благоустройство необходимо сохранить, предусмотрев возможность их использования для внутридворовых территорий и населенных пунктов с населением более тысячи человек. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.По его словам,изменение облика российских городов, благоустройство дворовых иобщественных территорий – один из самых успешных и результативныхпроектов "ЕР". "Эта масштабная задача решается в рамках партийногопроекта "Городская среда". Более того, это одна из основных задач,поставленных президентом в его послании Федеральному Собранию", – сказалпарламентарий в ходе заседания Комиссии по контролю за реализациейпредвыборной программы "Единой России".СекретарьГенерального совета партии напомнил, что в настоящее время врегиональные программы включено около 212 тысяч домов. Из них к концугода благоустроят порядка 40 тысяч. По словам Турчака, люди ждут, когда дойдет очередь до их двора.Вместес тем он отметил, что есть предложение исключить из правилпредоставления субсидий населенные пункты с население более тысячичеловек, оставив лишь города, а финансирование благоустройства двороввозложить на местные бюджеты и внебюджетные источники.Турчакуверен: муниципалитеты решить эту задачу за счет одних лишь собственныхсредств не смогут. Таким образом, отметил секретарь Генсовета "ЕР",будут обмануты ожидания огромного числа людей."Партия предлагаетсохранить действующий порядок предоставления субсидии регионам,предусмотрев возможность использования федеральной субсидии наблагоустройство внутридворовых территорий, а также на благоустройство населенных пунктов с населением более тысячи человек", – сказал законодатель.По словам Турчака,где и какие объекты должны появиться нужно решать только местнымжителям. Он отметил, что в 2018 году в рейтинговом голосовании попроектам реконструкции общественныхпространств в 84 субъектах принимали участие 18 миллионов человек. "Этицифры – далеко не предел, необходимо в каждом конкретном дворе, парке,сквере советоваться с гражданами", – сказал он.Говоря об изменениях в правила по субсидиям для регионов на благоустройствопремьер-министр России, председатель "ЕР" Дмитрий Медведев отметил, чтоизменения не должны лишать финансирования малые населенные пункты.Партийныйпроект "Единой России" "Городская среда" направлен на благоустройстводворов и мест массового отдыха в субъектах Федерации. Работы проводятсяна основании обращений и инициатив местных жителей, на каждом этапеблагоустройства обеспечивается общественный контроль.Работакоординируется между федеральными, региональными и местными властями.При этом в благоустройство активно вовлекаются местные жители. Особоевнимание в партпроекте уделено городским паркам. Для повышения уровня их комфорта проводятся общественные слушания, собираются пожелания граждан.