Экс-участник телестройки, 27-летний Вова Гаути подвергся нападению. Молодой человек снимал в Северной столице один из своих проектов.

Экс-участник телестройки, 27-летний Вова Гаути подвергсянападению. Молодой человек снимал в Северной столице один из своих проектов.После ухода с периметра, который состоялся полгода назад, мужчина раскручивает свой Instagram-аккаунт.К слову, на него подписаны более миллиона человек.Социальные видеоролики Вовы набирают миллионы просмотров и десятки тысячхвалебных комментариев. Однако недавно съемки одного из проектов закончилисьдля блогера печально.Инцидент произошел вСанкт-Петербурге, куда звезда "Дома-2" приехала ради нового пранк-шоу. Прохожимнужно было пройти под установленной планкой с завязанными глазами. В начале игрыорганизаторы уходили вместе с шестом, смотря, как участник одолевает невидимуюпалку.Розыгрыш пришелся подуше не всем. Происходящим заинтересовалась компания мужчин. "Мы понимали, кчему это может привести – ребята были большими и достаточно наглыми. Выбора неоставалось, и мы стали их пранковать", – цитирует Вову StarHit.Когда Гаути и егокомпания дали деру, мужчины бросились за ними вдогонку. Настигнув шутников, парни отдубасили пранкеров. Больше всего досталось Вове,поскольку это он зазывал прохожих на игру."Я максимально закрывался, но все равно досталосьприлично: опухла щека, есть синяки, первое время тошнило, болела голова.Пришлось обратиться к врачу", – признался экс-участник "Дома-2". Молодомучеловеку ставили капельницы, сейчас он чувствует себя лучше. Однако двенедели Гаути придется обойтись без активных нагрузок.