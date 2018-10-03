03.10.2018

2018-10-03 10:25:51

Уснувший с сигаретой москвич спалил себе пах

На востоке столицы едва не погиб в огне 36-летний мужчина. ЧП произошло в одной из квартир на бульваре Маршала Рокоссовского, передает сетевое издание.



Мужчина был пьяным, решил покурить, но уснул с непотушенной сигаретой в руке. Проснулся он из-за того, что загорелись штаны. Москвич вызвал скорую и был госпитализирован. У него диагностированы ожоги паховой области и бедер.