Умирает Джордж Буш-младший и попадает в ад. Там его встречает дьявол и говорит:
- Понимаешь, места здесь осталось очень мало и поэтому мне придётся кого-нибудь убрать, а тебя поставить на его место. Но так как ты бывший президент, я дам тебе одну поблажку - выбирай сам кто отсюда уйдёт. Ну, Буш и согласился, а сам подумал, что хоть напоследок кому-нибудь гадость сделаю.
Заходят в первую комнату, а там президент Никсон, и у него участь нырять в бассейн и выныривать целыми днями. Буш говорит:
- Я не могу сюда пойти, т.к я плавать не умею. Дьявол сказал, что ничего страшного и пошли в следующую комнату.
Во второй был Мистер Блэйр и он колол камни(это его участь), а Буш говорит:
- Я не могу, у меня плечо больное.
Дьявол говорит:
- Ничего страшного, пошли в трет
еще анекдот!