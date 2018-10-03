Три человека пострадали на пешеходных переходах в Костроме 2 октября

Три человека пострадали на пешеходных переходах в Костроме 2 октябряВодитель автомобиля «ВАЗ-21140» сбил 19-летнюю девушку на Костромской улице в Костроме, сообщает региональное управление ГИБДД.2 октября около 19:05 23-летний водитель сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП пешеход получила травмы.В тот же день на Рабочем проспекте 60-летняя женщина попала под колеса автомобиля «Тойота». Этот инцидент также произошел на нерегулируемом пешеходном переходе.Еще один пешеход — 48-летний мужчина — пострадал на «зебре» на улице Профсоюзной. Мужчину сбил водитель автомобиля «Рено Логан».