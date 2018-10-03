В центре города пройдет акция министерства обороны России

В центре города пройдет акция министерства обороны РоссииДвижение транспорта будет ограничено в центре Костромы в связи с проведением акции министерства обороны России «Военная служба по контракту — твой выбор!», сообщает пресс-служба городской администрации.В рамках акции, которая пройдет 6 октября, на площади Сусанинской состоится выставка образцов современной военной техники и вооружения. Также пройдут показательные выступления по рукопашному бою, авиационная группа «Стрижи» продемонстрирует фигуры высшего пилотажа в небе над Волгой, в течение дня будут работать интерактивные площадки и полевая кухня.Военная техника будет заезжать в город по ночам с 23:30 3 октября до 5:00 4 октября. В связи с проведением мероприятий, с 17:00 3 октября до 10:00 7 октября движение транспорта будет ограничено в пределах квартала в границах улиц Свердлова, Шагова, Симановского, Ленина и проспекта Мира.Автобусы № 6, 7, 42, 93 будут следовать до пруда на улице Шагова. Маршрут № 102 «Кострома – посёлок Никольское» будет сокращен до остановки «Площадь Мира».