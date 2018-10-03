Отопительный сезон в жилищном фонде начался с 1 октября

Отопительный сезон в жилищном фонде начался с 1 октябряТепло во все жилые дома с центральным отоплением планируется подать в течение пяти дней, сообщил заместитель главы администрации Костромы Марк Красильщик.Отопительный сезон в жилищном фонде начался с 1 октября, в первый же день тепло поступило в 31% домов. При этом на сетях были выявлены три незначительных дефекта, ремонтные бригады немедленно приступили к их устранению.По словам Марка Красильщика, тепло уже получают все социальные учреждения города, кроме тех, которых находятся в жилых домах. Там отопление появится в соответствии с графиком поэтапного пуска тепла.«Всего домов с центральным отоплением в городе 1987. За пять дней должен пройти полный запуск», — заявил Марк Красильщик.По оценкам коммунальных служб, процесс пуска тепла идет в соответствии с планом. Жители Костромы могут обратиться по вопросам проведения отопительного сезона в единую диспетчерскую службу: 39-04-04.