Два автомобиля столкнулись на улице 8 Марта

Два автомобиля столкнулись на улице 8 МартаСемилетняя девочка пострадала в результате столкновения двух автомобилей на улице 8 Марта в Костроме, сообщает региональное управление ГИБДД.Авария произошла 2 октября около 11:55. Столкнулись автомобили «Шевроле», которым управляла 33-летняя женщина и «Лада» под управлением 35-летнего мужчины.В результате ДТП пострадала девочка, которая находилась в автомобиле «Шевроле». Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.