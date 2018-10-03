Вертолет совершил вылет без официального разрешения

Вертолет совершил вылет без официального разрешенияВертолет потерпел крушение вечером 3 октября около деревни Вонышево в Солигаличском районе Костромской области, сообщает ГУ МЧС России по региону.Сообщение о происшествии поступило от местных жителей около 18:40. Подростки рассказали воспитателю местного интерната, что за деревней упал и загорелся вертолет. Женщина сообщила об этом сотрудникам экстренных служб. На место выехали подразделения Солигаличского пожарно-спасательного гарнизона.Ситуацию взял под контроль губернатор Костромской области Сергей Ситников. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, глава региона подключил все оперативные службы к выяснению обстоятельств происшествия. Также губернатор поручил принять все необходимые меры для поиска людей, которые были на борту. Информации об экипаже и пассажирах пока нет.По предварительной информации, вертолет упал в полутора километрах от деревни Вонышево. Разрешение на вылет пилот не получал.