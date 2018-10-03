Предположительно, вертолет принадлежал частному лицу
Предположительно, вертолет принадлежал частному лицу
Три человека находились на борту вертолета, упавшего вблизи жилой деревни Вонышево в Солигаличском районе Костромской области, сообщает региональное ГУ МЧС России.
По сообщению поисковой группы, прибывшей на место, в результате происшествия погибли все, кто был на борту. По предварительной информации, никто из жителей деревни не пострадал.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности погибших. Предположительно, вертолет принадлежал частному лицу.
Напомним, что вечером 3 октября о происшествии воспитателю местного интерната. По их словам, вертолет упал и загорелся. Женщина сообщила об этом сотрудникам экстренных служб.