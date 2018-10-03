Предположительно, вертолет принадлежал частному лицу

Предположительно, вертолет принадлежал частному лицуТри человека находились на борту вертолета, упавшего вблизи жилой деревни Вонышево в Солигаличском районе Костромской области, сообщает региональное ГУ МЧС России.По сообщению поисковой группы, прибывшей на место, в результате происшествия погибли все, кто был на борту. По предварительной информации, никто из жителей деревни не пострадал.Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности погибших. Предположительно, вертолет принадлежал частному лицу.Напомним, что вечером 3 октября о происшествии воспитателю местного интерната. По их словам, вертолет упал и загорелся. Женщина сообщила об этом сотрудникам экстренных служб.