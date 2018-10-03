Возможны нарушения электроснабжения

Возможны нарушения электроснабженияУсиление ветра с порывами до 17 м/с ожидается местами по Костромской области с 4 по 6 октября, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на данные регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В связи с усилением ветра возможны нарушения электроснабжения, падения рекламных щитов, деревьев и обрушение легких конструкций.Специалисты департамента региональной безопасности Костромской области рекомендуют жителям региона при сильном ветре соблюдать меры предосторожности. О происшествиях можно сообщать по телефонам: 01, 101 или 112.