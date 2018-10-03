Женщина ушла за грибами и не вернулась

Женщина ушла за грибами и не вернуласьЖительница деревни Воскресенское Александровского района пошла за грибами в лес и не вернулась домой. Волонтеры «Лиза Алерт» уже приступил к поискам, но им требуется помощь любого, кто отзовется. В поисковый отряд набирают добровольцев.Пропавшая пенсионерка была в красной куртке, светлых джинсах и светлых кроссовках. На голове была надета серая шапка. С собой женщина взяла корзинку.Рост женщины около 162 см, серые глаза, седые волосы.— Все желающие могут подключиться к поискам женщины. Только одевайтесь по погоде, в лесу холодно и сыро, — сказала координатор отряда «Лиза Алерт» Марина Дедиц.С Мариной Дедиц можно связаться по телефону - 8-920-934-30-71Если вам известно хоть что-то о том, где может быть женщина, позвоните по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.