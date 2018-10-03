Полиция Лос-Анджелеса задержала банду, которая специализировалась на ограблении домов актеров. По предварительным данным, на их счету около 20 ограблений. Среди пострадавших - певица Рианна и актриса Кристина Милиан.

Полиция Лос-Анджелеса задержала банду, которая специализировалась на ограблении домов актеров.Представитель полиции Лилиан Карранза рассказала, что были задержаны четыре человека. По предварительным данным, на их счету около 20 ограблений.Жертвами злоумышленников стали актеры, продюсеры, музыканты и спортсмены, передает РИА Новости. Среди пострадавших — певица Рианна, актриса Кристина Милиан, игрок в американский футбол Роберт Вудс и бейсболист Ясиль Пуиг. Также у одного из подозреваемых был найден список новых жертв. В нем были актриса Виола Дэвис, баскетболист Леброн Джеймс и актер Мэтт Деймон.Злоумышленники просматривали аккаунты знаменитостей в соцсетях и выясняли, когда те в отъезде. В первый раз грабители приезжали к дому жертвы на разведку на дорогом автомобиле, чтобы не привлекать внимания. Позже они возвращались на место преступления уже в большой машине.Один из преступников звонил дверь. Убедившись, что дома никого нет, бандиты забирались внутрь через двери и окна. Они уносили с собой деньги и ценные вещи и успевали скрыться прежде, чем владельцы дома и полиция получали уведомление о взломе.Выявить преступников удалось во время обычного осмотра автомобиля: полицейские нашли вещи, принадлежавшие Роберту Вудсу. Всего полиция изъяла у подозреваемых украшения, дизайнерские сумки, часы и более 50 тысяч долларов. Не исключено, что преступников было больше. Сейчас их разыскивают.