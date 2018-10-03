Мать рэпера Тимати (настоящее имя Тимур Юнисов) опубликовала несколько видео, на которых запечатлела внучку Алису, находящуюся в экстремальных условиях. Симона Юнусова поделилась своими впечатлениями.

Мать рэпера Тимати (настоящее имя Тимур Юнисов) опубликовала несколько видео, на которых запечатлела внучку Алису, находящуюся в экстремальных условиях. Симона Юнусова поделилась своими впечатлениями.Маленькую дочь Тимати и модели Алены Шишковой Алису воспитывает бабушка Симона Юнусова. Каждый день четырехлетней Алисы расписан буквально по минутам, однако это вовсе не означает, что малышка с утра до ночи занимается. Много времени уделяется эмоционально и психо-физическому развитию девочки. В частности, Алиса общается с животными, получает впечатления от развлечений, которые подчас носят явный экстремальный характер.Например, недавно девочка в одиночестве прокатилась на тарзанке, протянутой от одного здания к другому, попрыгала на батуте, причем в целях безопасности ее удерживали специальные пружинящие тросы, а еще вместе с папой прокатилась на серфе (сидя у него на плечах).Примечательно, что все эти видео, которые она опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, Симона подписала одинаково: "В моей смерти прошу винить Тимати Ю."Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к публикациям. Одни порадовались за Алису, поразившись ее смелости и самостоятельности, другие пожалели девочку. "Какая она смелая", "девочка эта повидала за свои годики столько, сколько мы не повидаем за всю жизнь. Это самое отрывное детство, о котором мечтает каждый ребенок (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Боже мой, какая бесстрашная девочка))) Папа молодец, приучает ребенка, вырастет ни чего бояться не будет )))", "Ребенок, бедный орет. Действительно ,пока что-то не случится. Такое ощущение, что все отрабатывается на ребенка", "Отличная закалка характера!) "Все правильно сделал!")" – выразили свое мнение поклонники.