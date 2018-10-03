Может ли дружба преодолеть испытания и соблазны? Этот вопрос задают себе герои новой криминальной драмы На районе. Премьера состоялась в Москве. Это режиссерский дебют актрисы Ольги Зуевой, игравшей в блокбастере Тренер. А режиссер этой спортивной драмы Данила Козловский в новом фильме - в одной из главных ролей. Уже завтра фильм выходит в широкий прокат.

Может ли дружба преодолеть испытания и соблазны? Этот вопрос задают себе герои новой криминальной драмы "На районе". Премьера состоялась в Москве. Это режиссерский дебют актрисы Ольги Зуевой, игравшей в блокбастере "Тренер". А режиссер этой спортивной драмы Данила Козловский в новом фильме — в одной из главных ролей. Уже завтра фильм выходит в широкий прокат.Сложно поверить, но эту современную криминальную драму, кино брутальное, жесткое, а временами даже жестокое, сняла хрупкая девушка. Ольга Зуева — актриса, полюбившаяся зрителям по роли в фильме "Тренер", — теперь покоряет и режиссерский Олимп.Своему партнеру — и не только по съемочной площадке — Даниле Козловскому Ольга приготовила весьма неожиданное амплуа.- С точки зрения актерского образа это для меня принципиально новая работа. Я не играю что-то такое привычное или похожее. Это не главная роль — условно говоря, такого положительного сверхгероя — наоборот!Вторую главную — а по сути, первую роль в фильме — исполнил молодой актер Илья Маланин. Они были как одно целое — с детства росли в одном районе. Два лучших друга, две судьбы — и два разных пути. Что выберет каждый из парней, которые занимаются мелким криминалом во Владивостоке, но мечтают о больших деньгах, машинах, городах?"Раньше был такой момент, что есть кризис какого-то среднего возраста. Мне кажется, что сейчас это сместилось в сторону 20-летних. Наступает этот момент, он понимает, что прикидываться мальчишками и бегать по улице, играя в какой-то мелкий криминал, уже дальше не получается, нужно как-то становится старше, находить себя в этом мире", — говорит Илья Маланин.Очередной криминальный заказ приводит молодых людей к главному испытанию, заставив каждого из парней ответить на вопрос: кто ты?Удастся ли героям выбраться из криминального омута, сохранить свою жизнь и свою дружбу? Большая премьера "На районе" — в кино каждого российского города уже завтра.