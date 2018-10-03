Тренер угрожал выгнать девочку из секции, если она не будет его слушаться

Тренер угрожал выгнать девочку из секции, если она не будет его слушатьсяСуд приговорил 43-летнего бывшего тренера муниципального учреждения города Мурома к 12,5 годам лишения свободы за сексуальное насилие над 12-летней девочкой. Об этом сообщает следственное управление по Владимирской области.Установлено, что тренер в течение нескольких месяцев подвергал воспитанницу домогательствам. Он под различными предлогами вызывал девочку в тренерскую, где совершал противоправные деяния.При этом тренер угрожал, что выгонит школьницу из секции, если она не будет его слушаться. Девочка воспринимала его угрозы всерьез и о происходящем не рассказывала никому. Мама девочки обратилась в правоохранительные органы только после того, как узнала о переписке своей дочери с мужчиной.Из-за сложного психологического состояния школьницы ей была оказана врачебная помощь. В апреле 2018 года следователь проинформировал о произошедшем губернатора. В итоге было принято решение повысить требования к отбору сотрудников учреждений дополнительного образования, которые работают с детьми. К дисциплинарной ответственности привлечены ответственные лица.Согласно приговору, мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.