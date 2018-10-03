Редкая птица занесена в приложение Красной книги Владимирской области

Редкая птица занесена в приложение Красной книги Владимирской областиВ конце сентября муромские семья Вязниковцевых пошла за грибами в лес за деревню Новое Ратово. Однако вместо опят и подосиновиков они обнаружили уникальный вид совы.Дикую птицу заметил глава семьи. Сова сидела на ветке одного из деревьев. Она совсем не испугалась посторонних и даже дала себя снять на камеру телефона.Позже грибники выяснили, что этой птицей была неясыть длиннохвостая. Ее считают одной из самых крупных сов, которых можно встретить в 33 регионе. Ее даже занесли в приложение Красной книги Владимирской области.Заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника Денис Дуденков рассказал нашим коллегам из «Комсомольской правды», что неясыть длиннохвостую как-то раз ловили прямо во Владимире, хотя она должна обитать только в лесах.- Эта сова питается грызунами, даже крупных может проглотить целиком. Вообще, птица на третьем месте по размеру: самый большой - филин, потом идет бородатая неясыть, а дальше уже и длиннохвостая, - поделился Денис Дуденков. - Она очень красивая: ее длина 52-57 см, а вес где-то 900 грамм. Однако подходить к этим совам небезопасно, особенно, если в гнездах сидят птенцы. Птица может вцепиться огромными когтями. Но, если просто наблюдать и не тревожить ее, сова не тронет.