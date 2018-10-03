Дорожники будут монтировать надземный пешеходный переход
Дорожники будут монтировать надземный пешеходный переход
Упрдор «Москва - Нижний Новгород» сообщило, что для ремонтных работ трассу М-7 в Петушинском районе придется перекрыть на целую ночь.
В ночь с 4 на 5 октября движение ограничат на 101 километре трассы. Дорожники будут монтировать надземный пешеходный переход.
В период с 2 ночи до 5:30 утра проезжую часть в сторону Москвы сузят до одной полосы.
А в период с 3:30 ночи до 04:10 утра движение перекроют полностью.