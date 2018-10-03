Дорожники будут монтировать надземный пешеходный переход

Дорожники будут монтировать надземный пешеходный переходУпрдор «Москва - Нижний Новгород» сообщило, что для ремонтных работ трассу М-7 в Петушинском районе придется перекрыть на целую ночь.В ночь с 4 на 5 октября движение ограничат на 101 километре трассы. Дорожники будут монтировать надземный пешеходный переход.В период с 2 ночи до 5:30 утра проезжую часть в сторону Москвы сузят до одной полосы.А в период с 3:30 ночи до 04:10 утра движение перекроют полностью.