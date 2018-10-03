Николай Басков дал откровенное интервью. Народный артист рассказал смешной случай, когда нечаянно закрылся в холодильнике Ирины Аллегровой.

Николай Басков дал откровенное интервью. Народный артист рассказал смешной случай, когда нечаянно закрылся в холодильнике Ирины Аллегровой.Не секрет, что Ирина Аллегрова не только востребованная исполнительница, но и первоклассная хозяйка. Артистка основательно готовится к праздникам и гостям, одно из торжеств Ирина точно запомнит надолго. Во всяком случае, Николай Басков точно."Однажды я приехал к ней в гости на какую-то вечеринку, было много гостей. Ирина – потрясающая хозяйка и очень любит готовить. В ее доме шикарная кухня, дикое количество посуды, разных новомодных примочек. А ее холодильник – это полноценная комната с герметичной дверью и уходящими за горизонт полками", – рассказал "натуральный блондин", который до сих пор не понимает, что его занесло в холодные глубины этого внушительного атрибута любой кухни.Так получилось, что Николай оказался заперт в холодильнике. "Я туда вошел, и дверь закрылась. И нет никакой возможности открыть ее изнутри. Сижу я в этой ледяной комнате, кричу – естественно, никто меня не слышит. Мобильник там не берет", – поведал "золотой голос России".К счастью, пока артист мерз в холодильнике, остальные гости заметили его отсутствие и бросились искать. "Народ за столом в гостиной заволновался: "Что-то больно тихо стало, кого-то не хватает". Стали выяснять: "А Басков где? Он же не прощался?" Пошли меня искать и совсем было решили, что я тихо по-английски свалил, но обнаружили мою обувь в прихожей", – сообщил Басков.Наконец артиста нашли. По словам Николая, хозяйка дома сильно ругалась. "Как Ира ругалась на меня – не передать словами: "Как тебя угораздило?" Оказалось, что вообще-то изнутри можно дверь открыть, но именно в тот день что-то там сломалось и заело. Полчаса я, босой и легко одетый, просидел в этом холодильнике и до сих пор холодею при мысли, что было бы, не найди они мои ботинки в коридоре", – цитирует Николая Баскова .