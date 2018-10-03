Президент России Владимир Путин посоветовал Дональду Трампу
посмотреться в зеркало в поисках виновного в росте цен на нефть. Ранее американский
президент посетовал на то, что цены на черное золото в мире растут и это не
очень выгодно для США.
Президент России Владимир Путин посоветовал Дональду Трампу
посмотреться в зеркало в поисках виновного в росте цен на нефть. Ранее американский
президент посетовал на то, что цены на черное золото в мире растут и это не
очень выгодно для США.
Владимир Путин выступает на пленарном заседании "Российской
энергетической недели". Участники встречи много говорили о ценах на
энергоносители и отвечая на вопрос американских гостей о повышении стоимости
нефти, российский президент сказал, что
посоветовал бы Трампу взглянуть в зеркало.
"Мы с Донаьдом Трампом хорошо пообщались в Хельсинки.
Однако, если бы я сейчас отвечал ему на вопрос о росте цен на нефть, то я бы
сказал "Если ты хочешь найти виновника роста цен на нефть, Дональд, тебе нужно
посмотреть в зеркало", – сказал Путин.
Также участники дискуссии говорили о том, что в Германии
планируется закрыть все атомные электростанции, что приведет к росту спроса на
природный газ. Вероятно, что в следующем году цены на газ тоже взлетят, что
ударит по карману потребителей в Европе.
Российский газ считается одним из самых конкурентоспособных
на рынке Старого Света, американский сжиженный с ним конкурировать не может. С
этим утверждением согласился глава Shell. При этом он не исключил того, что в
случае санкций против "Северного потока – 2", Германия будет вынуждена покинуть
этот проект.
Напомним, что в ноябре 2018 года вступят в
силу американские санкции против экспорта Ирана, но уже сейчас нефтяные
котировки взлетели к отметке в 85 долларов за баррель. Аналитики не исключают, что
до конца года цены могут пробить 100-долларовую отметку.