Президент России Владимир Путин посоветовал Дональду Трампу посмотреться в зеркало в поисках виновного в росте цен на нефть. Ранее американский президент посетовал на то, что цены на черное золото в мире растут и это не очень выгодно для США.

Президент России Владимир Путин посоветовал Дональду Трампупосмотреться в зеркало в поисках виновного в росте цен на нефть. Ранее американскийпрезидент посетовал на то, что цены на черное золото в мире растут и это неочень выгодно для США.Владимир Путин выступает на пленарном заседании "Российскойэнергетической недели". Участники встречи много говорили о ценах наэнергоносители и отвечая на вопрос американских гостей о повышении стоимостинефти, российский президент сказал, чтопосоветовал бы Трампу взглянуть в зеркало."Мы с Донаьдом Трампом хорошо пообщались в Хельсинки.Однако, если бы я сейчас отвечал ему на вопрос о росте цен на нефть, то я бысказал "Если ты хочешь найти виновника роста цен на нефть, Дональд, тебе нужнопосмотреть в зеркало", – сказал Путин.Также участники дискуссии говорили о том, что в Германиипланируется закрыть все атомные электростанции, что приведет к росту спроса наприродный газ. Вероятно, что в следующем году цены на газ тоже взлетят, чтоударит по карману потребителей в Европе.Российский газ считается одним из самых конкурентоспособныхна рынке Старого Света, американский сжиженный с ним конкурировать не может. Сэтим утверждением согласился глава Shell. При этом он не исключил того, что вслучае санкций против "Северного потока – 2", Германия будет вынуждена покинутьэтот проект.Напомним, что в ноябре 2018 года вступят всилу американские санкции против экспорта Ирана, но уже сейчас нефтяныекотировки взлетели к отметке в 85 долларов за баррель. Аналитики не исключают, чтодо конца года цены могут пробить 100-долларовую отметку.