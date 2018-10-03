Браузер Opera пытается вернуться на мобильный рынок, а в браузере Google Chrome стартует сервис для стриминга видеоигр Project Stream. Подробности – в программе Вести.net.

Браузер Opera пытается вернуться на мобильный рынок. Компания выпустила версию браузера Opera Touch для iPhone и iPad. Интерфейс браузера был оптимизирован таким образом, чтобы пользователям было удобно управлять им одной рукой. При помощи кнопки Fast Action вы можете получить доступ к радиальному меню, в котором доступны такие команды как открытие и закрытие вкладок, осуществление поиска, а также перемещение вперед и назад на открытой странице.Первая версия Opera Touch для операционной системы Android была выпущена в апреле, а релиз на iOS состоялся только в октябре. По словам разработчиков Opera Touch для iOS специально тестировался долгое время для всех устройств Apple, включая iPhone XS и iPhone XS Max.А теперь к другим новостям. В браузере Google Chrome стартует сервис для стриминга видеоигр Project Stream от Google. Пока лишь эксперимент, но довольно многообещающий. Тем более, что разработчики заявили – тестировать возможности сервиса можно будет на примере современных игровых блокбастеров. Подробности – в программе 33Live.Runet.