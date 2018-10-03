Вокруг
столичной Мастерской классического костюма вновь разразился скандал.
Пару лет назад в СМИ гремела резонансная история с теперь уже бывшим
сотрудником компании Юлией Зеленской, теперь же героями нового конфликта
стала чета Пушкиных. Владельцы ателье уверены: инциденты вокруг их
заведения специально раздуваются с целью хайпа и привлечения внимания.
Вокруг
столичной "Мастерской классического костюма" вновь разразился скандал.
Пару лет назад в СМИ гремела резонансная история с теперь уже бывшим
сотрудником компании Юлией Зеленской, теперь же героями нового конфликта
стала чета Пушкиных. Владельцы ателье уверены: инциденты вокруг их
заведения специально раздуваются с целью хайпа и привлечения внимания.
За
более чем двадцатилетнюю историю "Мастерская" заслужила высокую
репутацию не только в России, но и в Европе. После новогодних каникул
2016 года компания решила принять в штат нового специалиста по связям с
общественностью. Устраиваться на эту должность пришла Юлия Зеленская.
Девушка, к слову, была активным пользователем социальных сетей. В своем Instagram
она оставляла посты с откровенными признаниями: "Я не верю в
исключительно положительных персонажей – они скучны и неправдоподобны. Я
во всем ищу парадокс, конфликт". Одну из записей Зеленская и вовсе
сопроводила хештэгом #отжимаюбизнесувсех.
Вскоре
отношения пиарщицы и работодателей испортились, дело дошло до
увольнения. Поводом стало отсутствие Зеленской на рабочем месте в
течение более четырех часов. "10 февраля 2016 года PR-менеджер Зеленская
Юлия отсутствовала на рабочем месте с 11 часов 00 минут до 15 часов 29
минут", – говорится в акте, составленном руководством
компании (имеется в распоряжении Dni.Ru).
От подписи об ознакомлении и дачи объяснений о причинах отсутствия на
рабочем месте пиарщица отказалась, сказано в документе.
После
этого был составлен приказ об увольнении и произведен окончательный
расчет. Из области словесной перепалки конфликт дошел чуть ли не до
драки. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как Зеленская, стоя на
лестнице вместе с владельцем ателье Антонио Паласиос-Фернандесом, падает и скатывается вниз.
По словам хозяина мастерской, падение было спровоцировано. "На раскадровке, которую делали следственные органы, четко видно, как она специально оступается, тем самым провоцируя подобную ситуацию и раскручивая ее затем в своем ключе", – сказал он в интервью каналу .
Новая
сцена этой драматической истории разыгралась уже в ОВД Арбат. Со слов свидетеля Святослава П., он наблюдал, как будучи в
отделении Зеленская умышленно расковыряла себе нос, из которого пошла
кровь. "Я не видел у Юлии никаких синяков, ссадин и рассечений, которые
указывали бы на избиение", – сказано в объяснении свидетеля.
Он также
заявил, что Зеленская выкрикивала оскорбления и угрожала тюрьмой. "Это
выглядело как истерика неуравновешенного человека", – резюмировал
мужчина.
Точка в скандале в стиле "а-ля Шурыгина" была поставлена в декабре 2016
года. Претензии Зеленской правоохранительные органы сочли недостаточными
и прекратили уголовное преследование в отношении Антонио
Паласиос-Фернандеса.
По
словам владельцев мастерской, эта история стала для них печальным, но
полезным опытом. Мать Паласиос-Фернандеса Алена Величкина сетует, что если раньше в течение 18 лет они
занимались творчеством, часто не задумываясь о себестоимости и прибыли в
стремлении удовлетворить клиента, то проверки, с которыми столкнулось
ателье после скандала, вынудили их изменить отношение к бизнесу. "В
принципе мы могли бы пойти на расширение бизнеса, а оказались вынуждены
вкладываться в его безопасность – устанавливать камеры наблюдения,
заводить охрану, которой раньше не было", – отметила она.
С
очередной неприятностью мастерская столкнулась в январе этого года. В
ателье обратились супруги Евгений и Кристина Пушкины. Свою версию дальнейших событий Антонио Паласиос-Фернандес озвучил в интервью телеканалу "360". По его словам, чета заказала
несколько изделий, при этом пара не явилась для примерок в обговоренное
время.
Владелец
ателье утверждает, что Пушкины приходили в заведение "в неадекватном
состоянии", попутно оскорбляя сотрудников. "Он (Евгений Пушкин. – Прим.Ред.) всячески провоцировал скандалы в каждый свой визит. Видео и аудиозаписи с камер наблюдения имеются", – сказал Паласиос-Фернандес.
По его словам, по прошествии
определенного времени все изделия были сданы, оставался последний
костюм. Однако Пушкин, утверждает владелец мастерской, издевался над
мастерами, раз за разом меняя свои предпочтения по длине одежды.
В очередной раз супруги приехали в ателье 24 августа. В адрес сотрудников мастерской вновь зазвучали претензии, рассказал Паласиос-Фернандес.
"Преследуя пресловутый лозунг о том, что клиент всегда прав, мы решили
закрыть на это глаза. Изделие хотели вручить лично я и моя мама Алена
Владимировна. Но в порыве оскорблений Пушкина потеряла над собой
контроль и ударила мою маму по лицу", – описал мужчина происходившие
события.
"Единственное, что я сделал, – выволок свою мать из неостанавливающихся
ударов Пушкиной Кристины, при всем при этом оттаскивая от себя еще и
Евгения, который, понимая, что вина его жены в этом объективна и
стараясь взять часть вины на себя, также начал допускать
рукоприкладство", – рассказал он.
Происходящее было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Запись была исследована специалистами АНО "Центр Технических Экспертиз". Они установили время нанесения первого удара. "В момент времени 00:48 женщина в темной одежке движется к женщине в белом платье, которая наносит ей удар, что видно исходя из движения левой руки и ног", – говорится в материалах экспертизы. В этот момент тайм-код показывает 15:45:09.
Предположительно, под женщиной в белом подразумевается Кристина Пушкина.
После того, как была вызвана полиция, Пушкина бросилась к окну и начала кричать, пытаясь
привлечь внимание людей на улице, сказал хозяин
"Мастерской классического костюма", полагая, что таким образом пара хотела изобразить из себя
жертву и снять ответственность за произошедшее.
"Итогом
всего этого стала госпитализация моей мамы, у нее диагностировали
сотрясение головного мозга средней тяжести, гематомы, ушибы и внутреннее
кровотечение, потому что Кристина била ее и ногами. Несколько недель
она провела в больнице под наблюдением врачей", – сказал Паласиос-Фернандес. Супруги же заявили, что подверглись нападению, но от помощи при этом отказались.
Теперь
потасовка в ателье может обернуться для Пушкиных серьезными
последствиями. Владельцы мастерской потребовали возбудить уголовное дело
против четы.
Паласиос-Фернандес,
с его слов, никогда бы не рассказал о произошедшем, если клиентка не
стала бы клеветать на компанию в соцсетях. "Пушкина за счет
своих постов и телеинтервью всячески старается поднять хайп", – полагает он. В настоящее время правоохранительные органы проводят дознание и следственные действия в отношении пары.
В мастерской же теперь думают о том, какие меры необходимо предпринять, чтобы защитить бизнес и репутацию.