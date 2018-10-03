Вокруг столичной Мастерской классического костюма вновь разразился скандал. Пару лет назад в СМИ гремела резонансная история с теперь уже бывшим сотрудником компании Юлией Зеленской, теперь же героями нового конфликта стала чета Пушкиных. Владельцы ателье уверены: инциденты вокруг их заведения специально раздуваются с целью хайпа и привлечения внимания.

Вокругстоличной "Мастерской классического костюма" вновь разразился скандал.Пару лет назад в СМИ гремела резонансная история с теперь уже бывшимсотрудником компании Юлией Зеленской, теперь же героями нового конфликтастала чета Пушкиных. Владельцы ателье уверены: инциденты вокруг ихзаведения специально раздуваются с целью хайпа и привлечения внимания.Заболее чем двадцатилетнюю историю "Мастерская" заслужила высокуюрепутацию не только в России, но и в Европе. После новогодних каникул2016 года компания решила принять в штат нового специалиста по связям собщественностью. Устраиваться на эту должность пришла Юлия Зеленская.Девушка, к слову, была активным пользователем социальных сетей. В своем Instagramона оставляла посты с откровенными признаниями: "Я не верю висключительно положительных персонажей – они скучны и неправдоподобны. Яво всем ищу парадокс, конфликт". Одну из записей Зеленская и вовсесопроводила хештэгом #отжимаюбизнесувсех.Вскореотношения пиарщицы и работодателей испортились, дело дошло доувольнения. Поводом стало отсутствие Зеленской на рабочем месте втечение более четырех часов. "10 февраля 2016 года PR-менеджер ЗеленскаяЮлия отсутствовала на рабочем месте с 11 часов 00 минут до 15 часов 29минут", – говорится в акте, составленном руководствомкомпании (имеется в распоряжении Dni.Ru).От подписи об ознакомлении и дачи объяснений о причинах отсутствия нарабочем месте пиарщица отказалась, сказано в документе.Послеэтого был составлен приказ об увольнении и произведен окончательныйрасчет. Из области словесной перепалки конфликт дошел чуть ли не додраки. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как Зеленская, стоя налестнице вместе с владельцем ателье Антонио Паласиос-Фернандесом, падает и скатывается вниз.По словам хозяина мастерской, падение было спровоцировано. "На раскадровке, которую делали следственные органы, четко видно, как она специально оступается, тем самым провоцируя подобную ситуацию и раскручивая ее затем в своем ключе", – сказал он в интервью каналу .Новаясцена этой драматической истории разыгралась уже в ОВД Арбат. Со слов свидетеля Святослава П., он наблюдал, как будучи вотделении Зеленская умышленно расковыряла себе нос, из которого пошлакровь. "Я не видел у Юлии никаких синяков, ссадин и рассечений, которыеуказывали бы на избиение", – сказано в объяснении свидетеля.Он такжезаявил, что Зеленская выкрикивала оскорбления и угрожала тюрьмой. "Этовыглядело как истерика неуравновешенного человека", – резюмировалмужчина.Точка в скандале в стиле "а-ля Шурыгина" была поставлена в декабре 2016года. Претензии Зеленской правоохранительные органы сочли недостаточнымии прекратили уголовное преследование в отношении АнтониоПаласиос-Фернандеса.Пословам владельцев мастерской, эта история стала для них печальным, нополезным опытом. Мать Паласиос-Фернандеса Алена Величкина сетует, что если раньше в течение 18 лет онизанимались творчеством, часто не задумываясь о себестоимости и прибыли встремлении удовлетворить клиента, то проверки, с которыми столкнулосьателье после скандала, вынудили их изменить отношение к бизнесу. "Впринципе мы могли бы пойти на расширение бизнеса, а оказались вынужденывкладываться в его безопасность – устанавливать камеры наблюдения,заводить охрану, которой раньше не было", – отметила она.очередной неприятностью мастерская столкнулась в январе этого года. Вателье обратились супруги Евгений и Кристина Пушкины. Свою версию дальнейших событий Антонио Паласиос-Фернандес озвучил в интервью телеканалу "360". По его словам, чета заказаланесколько изделий, при этом пара не явилась для примерок в обговоренноевремя.Владелецателье утверждает, что Пушкины приходили в заведение "в неадекватномсостоянии", попутно оскорбляя сотрудников. "Он (Евгений Пушкин. – Прим.Ред.) всячески провоцировал скандалы в каждый свой визит. Видео и аудиозаписи с камер наблюдения имеются", – сказал Паласиос-Фернандес.По его словам, по прошествииопределенного времени все изделия были сданы, оставался последнийкостюм. Однако Пушкин, утверждает владелец мастерской, издевался надмастерами, раз за разом меняя свои предпочтения по длине одежды.В очередной раз супруги приехали в ателье 24 августа. В адрес сотрудников мастерской вновь зазвучали претензии, рассказал Паласиос-Фернандес."Преследуя пресловутый лозунг о том, что клиент всегда прав, мы решилизакрыть на это глаза. Изделие хотели вручить лично я и моя мама АленаВладимировна. Но в порыве оскорблений Пушкина потеряла над собойконтроль и ударила мою маму по лицу", – описал мужчина происходившиесобытия."Единственное, что я сделал, – выволок свою мать из неостанавливающихсяударов Пушкиной Кристины, при всем при этом оттаскивая от себя еще иЕвгения, который, понимая, что вина его жены в этом объективна истараясь взять часть вины на себя, также начал допускатьрукоприкладство", – рассказал он.Происходящее было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Запись была исследована специалистами АНО "Центр Технических Экспертиз". Они установили время нанесения первого удара. "В момент времени 00:48 женщина в темной одежке движется к женщине в белом платье, которая наносит ей удар, что видно исходя из движения левой руки и ног", – говорится в материалах экспертизы. В этот момент тайм-код показывает 15:45:09.Предположительно, под женщиной в белом подразумевается Кристина Пушкина.После того, как была вызвана полиция, Пушкина бросилась к окну и начала кричать, пытаясьпривлечь внимание людей на улице, сказал хозяин"Мастерской классического костюма", полагая, что таким образом пара хотела изобразить из себяжертву и снять ответственность за произошедшее."Итогомвсего этого стала госпитализация моей мамы, у нее диагностировалисотрясение головного мозга средней тяжести, гематомы, ушибы и внутреннеекровотечение, потому что Кристина била ее и ногами. Несколько недельона провела в больнице под наблюдением врачей", – сказал Паласиос-Фернандес. Супруги же заявили, что подверглись нападению, но от помощи при этом отказались.Теперьпотасовка в ателье может обернуться для Пушкиных серьезнымипоследствиями. Владельцы мастерской потребовали возбудить уголовное делопротив четы.Паласиос-Фернандес,с его слов, никогда бы не рассказал о произошедшем, если клиентка нестала бы клеветать на компанию в соцсетях. "Пушкина за счетсвоих постов и телеинтервью всячески старается поднять хайп", – полагает он. В настоящее время правоохранительные органы проводят дознание и следственные действия в отношении пары.В мастерской же теперь думают о том, какие меры необходимо предпринять, чтобы защитить бизнес и репутацию.