Игорь Пантюшин останется на своей должности еще на 5 лет

Игорь Пантюшин останется на своей должности еще на 5 летПрокурору 33 региона, государственному советнику юстиции 2 класса Игорю Пантюшину по распоряжению Владимира Путина от 2 октября 2018 года продлили полномочия.Игоря Пантюшин стал прокурором области осенью 2013 года. И вот теперь он останется на своей должности на второй срок до 2023 года.Игорь Пантюшин родился в Тамбовской области. Окончил Воронежский государственный университет, стал кандидатом юридических наук. В органах прокуратуры работал и следователем, и помощником, и прокурором Липецкой области.