Первые изменения коснутся жителей Красного села

Первые изменения коснутся жителей Красного селаАдминистрация Владимира задумывается об значительных изменениях схемы движения нескольких городских автобусов.Первым стал маршрут №31. Несколько дней назад у него появился новый перевозчик. Вместо «Бигавтотранс» за него стал отвечать АДМ. Этого маршрута до сих пор нет на торгах, хотя все остальные уже ждут результатов конкурса. Оказалось, 31-й автобус просто исчезнет.— Мы планируем оптимизацию маршрутов, чтобы они не дублировали друг друга. Анализируем пассажиропоток. Все решения примем после определения перевозчиков, — пояснил начальник управления по связям с общественностью и СМИ Владимира Александр Карпилович.Но маршрут №31 проезжает Красное село, по которому не ездит ни один другой автобус. Для проезда у жителей района нет другой альтернативы. «Призыв ТВ» поделился информацией, что это направление может взять для себя маршрут № 23. Но до окончания торгов этот вопрос точно не решится.