Девочка успешно выступила на всероссийских отборочных соревнованиях

Девочка успешно выступила на всероссийских отборочных соревнованияхПо итогам всероссийских отборочных соревнований «Призы заслуженного мастера спорта Ирины Чащиной» владимирская гимнастка Ксения Субботина стала одной из десятка лучших спортсменок в категории 11-12 лет. Скоро девочка поедет в Рязань на соревнования «Юные гимнастки».Еще одна воспитанница СДЮСШОР №5 по художественной гимнастике тоже достойно выступила на тех же соревнованиях. Она заняла второе место в многоборье.А команда 33 региона по программе 1 разряда в групповых упражнениях завоевала бронзу. Тренеры девочек - Светлана Кагарлицкая и Анастасия Савватеева-Субботина.