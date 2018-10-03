Роспотребнадзор уже в четвертый раз назначает штраф
Роспотребнадзор уже в четвертый раз назначает штраф
За торговлю табачной продукцией вблизи детсада сетевому магазину «Красное и Белое» уже 4 раза назначали штраф. Однако магазин игнорирует предписания и накопил задолженность на сумму 252 тысячи рублей.
В Роспотребнадзор обратился горожанин, который был недоволен тем, что магазин с алкоголем и сигаретами находится слишком близко от детского образовательного учреждения.
Специалисты ведомства убедились, что закон действительно нарушен, и составили на владельцев магазина соответствующий административный протокол. В первый раз суд оштрафовал фирму на 36 тысяч рублей.
Но руководство просто проигнорировала все поступающие штрафы. Теперь, по итогу всех разбирательств, им нужно будет заплатить сумму, которая в несколько раз превышает первоначальный штраф.