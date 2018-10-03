В приемной можно получить консультацию юристов
В приемной можно получить консультацию юристов
Общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей во Владимирской области открылась на базе регионального отделения общественного объединения «Опора России».
В приемной юристы бюро по защите прав предпринимателей Елена Федорова и Алла Матюшкина проведут консультации.
Приемная находится во Владимире по адресу: улица Мира, 25. Телефон общественной приемной: (4922) 53-36-75. Также по всем вопроса можно обращаться по электронной почте: opora33@mail.ru, opora33@gmail.com.