В приемной можно получить консультацию юристов

В приемной можно получить консультацию юристовОбщественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей во Владимирской области открылась на базе регионального отделения общественного объединения «Опора России».В приемной юристы бюро по защите прав предпринимателей Елена Федорова и Алла Матюшкина проведут консультации.Приемная находится во Владимире по адресу: улица Мира, 25. Телефон общественной приемной: (4922) 53-36-75. Также по всем вопроса можно обращаться по электронной почте: opora33@mail.ru, opora33@gmail.com.