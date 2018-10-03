Всероссийская социальная акция “День МНО” – бесплатная экспресс-проверка свертываемости крови

Всероссийская социальная акция “День МНО” – бесплатная экспресс-проверка свертываемости крови13 октября отмечается Всемирный день тромбоза. К этой дате уже в седьмой раз приурочена масштабная социальная акция "День МНО”, в рамках которой пациенты, принимающие непрямые антикоагулянты, смогут бесплатно проверить уровень свертываемости крови (МНО).Акция "День МНО” состоится при поддержке Российского кардиологического общества сразу в 25 городах России, в том числе и во Владимире.Пройти экспресс-диагностику можно будет 12 октября с 09:00 до 15:00 в Городской больнице № 4 по адресу: ул. Каманина, д. 25, поликлиника, каб. 15.Что такое МНО и для кого это важно?МНО – международное нормализованное отношение – жизненно важный показатель свертываемости крови. В первую очередь этот анализ нужен тем, кто регулярно принимает непрямые антикоагулянты (варфарин и др.): это препараты, которые разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов – опасных сгустков крови. Именно тромбы являются одной из причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний – инсульта и инфаркта.Почему это необходимо?Неправильно подобранная доза антикоагулянта может привести к тяжелым последствиям. При слишком высокой дозе увеличивается риск кровотечения, а при недостаточной – риск образования тромбов. Поэтому одновременно с приемом варфарина нужно постоянно проверять МНО.Как часто нужно проверять уровень свертываемости крови МНО?Как минимум – один раз в месяц, но чем чаще, тем лучше. В идеале – каждую неделю или после изменений в питании, приема новых лекарств и т. д. Однако многие пациенты делают это крайне редко, ведь для сдачи анализа нужно получить направление терапевта или кардиолога и пройти через неприятную и болезненную для многих процедуру забора венозной крови. Весь путь от записи на прием к специалисту до получения рекомендации или результата может занимать несколько дней. Поэтому акция "День МНО” в рамках Всемирного дня тромбоза чрезвычайно важна и ее поддерживают ведущие медицинские учреждения по всей России. Вовремя проведенная экспресс-диагностика за несколько минут помогает скорректировать дозу приема препаратов за один прием и сохранить жизнь многим людям.Как и где можно принять участие в акции "День МНО”?Чтобы пройти бесплатную экспресс-диагностику и получить консультацию специалиста, нужно записаться на портале или по телефону горячей линии 8-800-100-19-68.Позаботьтесь о здоровье и скажите "НЕТ” тромбозу!Для справки5 фактов о тромбозе и акции "День МНО” в РоссииВ мире каждый четвертый человек умирает от заболеваний, вызванных тромбозом. От тромбов ежегодно умирает больше людей, чем от СПИДа, рака молочной железы и автомобильных аварий, вместе взятых. По статистике, в мире случается 10 миллионов случаев тромбоэмболии в год.Заболевания с высоким риском образования тромбов увеличивают риск возникновения инсульта в 5 раз. К таким заболеваниям относятся: мерцательная аритмия, тромбоз глубоких вен, легочная тромбоэмболия, а также наличие искусственного клапана сердца. Пациентам при таких состояниях необходимо находиться под контролем специалиста, постоянно принимать разжижающие кровь препараты – антикоагулянты. При приеме непрямых антикоагулянтов регулярно делать анализ для определения свертываемости крови (МНО).В России более 3 млн человек постоянно показаны антикоагулянты. Однако далеко не все пациенты следуют назначениям врача, в том числе из-за сложностей с лабораторным контролем МНО.На протяжении 6 лет ежегодно в акции "День МНО” принимают участие более 3 000 пациентов более чем в 20 городах России.В 2018 году проверить МНО за несколько минут смогут жители 25 городов – Архангельска, Няндомы, Северодвинска, Астрахани, Белгорода, Владимира, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Калуги, Кемерова, Краснодара, Красноярска, Москвы, Новосибирска, Перми, Рязани, Самары, Санкт-Петербурга, Томска, Тулы, Тюмени, Уфы, Челябинска. Всего в акции "День МНО” принимают участие более 40 медицинских учреждений.