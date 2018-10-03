В результате успешно проведенных оперативных мероприятий, полицейскими из незаконного оборота изъято почти 800 граммов марихуаны, более 70 кустов конопли, маковая солома и части наркосодержащих растений.

В двух районах Владимирской области полицейскими успешно проведен ряд оперативных мероприятий, направленных на пресечение фактов незаконного сбыта растений и их частей, содержащих наркотические средства.В поселке Красная Горбатка оперативными сотрудниками Отделения МВД России по Селивановскому району во взаимодействии с УНК УМВД России по Владимирской области при силовой поддержке отряда специального назначения «ГРОМ» задержан местный житель 1975 года рождения. По сведениям полицейских, мужчина мог быть причастен к противоправной деятельности, связанной со сбытом наркотиков.В ходе обыска по месту жительства задержанного оперативниками обнаружены и изъяты маковая солома, общей массой 261,1 гр. и марихуана массой 768,2 гр., что подтвердила проведенная впоследствии экспертиза. Кроме этого, на приусадебном участке у дома, где проживает подозреваемый, изъято 35 кустов растения рода «конопля».В Камешковском районе оперативниками ОМВД России по Камешковскому району совместно с коллегами из УНК УМВД России по Владимирской области по подозрению в причастности к противоправной деятельности задержан местный житель 1990 года рождения. В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружено и изъято: 36 наркосодержащих растений рода «конопля», общей массой 1959,2 гр., наркотическое средство марихуана, общей массой 23,4 гр., а также части наркосодержащих растений рода «конопля», общей массой 23,5 гр., что подтверждено экспертным заключением.В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт растений, либо их частей, содержащих наркотические средства в значительном размере).На период следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.