Возбуждены уголовные дела о покушении на сбыт наркотиков

Возбуждены уголовные дела о покушении на сбыт наркотиковОперативники в двух районах Владимирской области задержали подозреваемых в покушении на сбыт растительных наркотиков в значительном размере, сообщает региональное управление МВД.В поселке Красная Горбатка Селивановского района полицейские при поддержке спецназа «Гром» задержали мужчина 1975 года рождения. В ходе обыска у него изъяли марихуану массой более 768 граммов и маковую солому массой более 261 грамма. На приусадебном участке подозреваемого полицейские обнаружили 35 кустов конопли.В Камешковском районе задержан местный житель 1990 года рождения. У него изъято наркотическое средство марихуана массой 23,4 граммов, части наркосодержащих растений и 36 кустов конопли массой около 2 кг.Возбуждены уголовные дела, проводится расследование.