Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул необходимость комплексной работы в сфере профориентации молодежи. По его словам, все районы Саратовской области должны были обеспечены молодыми специалистами.

СпикерГосдумы Вячеслав Володин подчеркнул необходимость комплекснойработы в сфере профориентации молодежи. По его словам, все районы Саратовскойобласти должны были обеспечены молодыми специалистами.Эти заявления глава Думы сделал во время посещения вместе с губернаторомрегиона Валерием Радаевым гимназии в Ивантеевке. "Главное, чтобы дети,вырастая, оставались здесь жить, работать, помогали развитию района иСаратовской области", – сказал Володин.По мнению спикера, саратовским вузам необходимо пересмотреть работу сабитуриентами и ориентировать студентов на возвращение домой, на малую родину,и в этом им должны помогать районы. Такую же работу должны проводить и местныевласти."Необходимо, чтобы район выступал заказчиком в подготовке кадров. Местнойвласти необходимо создавать условия, которые мотивировали бы вернуться в район.Это хорошие дороги, качественные здравоохранение и образование", – сказалВолодин.В гимназии спикеру показали спортивную площадку. Директор Наталья Джавадова рассказала,что на ней ученики тренируются для сдачи норм ГТО. Но, по словам руководителяучебного заведения, площадку нужно оснастить современным всепогодным покрытием.Спикер в ответ заметил, что на этом месте было бы правильным построитьмногофункциональный спорткомплекс открытого типа. Это позволит развивать нетолько летние виды спорта – легкую атлетику, футбол, волейбол, но и зимние,например, хоккей.Общаясь с педагогами, спикер затронул тему дорог и их развития, отметив,что в Саратовской области сейчас значительные объемы дорожного ремонта. Володиннапомнил о работе по передаче региональных трасс в федеральную собственность,что позволит привести магистрали в нормативное состояние и направитьвысвободившиеся средства областного бюджета на развитие дорожной сети.СпикерГосдумы находится с визитом в Саратовской области. Это его родной регион, онздесь родился и отсюда избирался в депутаты Госдумы. Вячеслав Володин постояннозанимается местными проблемами: в частности, в прошлом году здесь были решены сложные вопросы собманутыми дольщиками и возвращением им вложенных в строительство денег.