Спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил задачи по модернизации Ивантеевской больницы и решению кадрового вопроса. Вместе с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым глава нижней палаты парламента осмотрел районную больницу и пообщался с персоналом.

СпикерГосдумы Вячеслав Володин поставил задачи по модернизации Ивантеевской больницыи решению кадрового вопроса. Вместе с губернатором Саратовской области ВалериемРадаевым глава нижней палаты парламента осмотрел районную больницу и пообщалсяс персоналом.Врачипоблагодарили спикера Думы за поддержку учреждения в прошлые годы: в больницебыл сделан ремонт инфекционного корпуса. Медики сообщили, что сейчасмодернизации требуют терапевтический и хирургический корпуса. Также они говорилио проблеме изношенности аппаратуры: рентгенографа, аппарата УЗИ и необходимостиприобретения передвижного флюорографа.Ивантеевскаябольница – активный участник проекта "Сельский доктор". С 2012 по 2017 годы здесьполучили работу и компенсацию в один миллион рублей девять врачей. Но, каксказали медики спикеру Госдумы, сейчас в больнице нет реаниматолога-анестезиолога.К решению этого вопроса Вячеслав Володин призвал подключиться руководство СГМУимени Разумовского и обратился к его ректору, Владимиру Попкову, чтобы он взялна себя вопросы обеспечения районов молодыми специалистами.ТакжеВолодин попросил разобраться с проблемой сокращения койко-мест для районныхбольниц, а по итогам встречи спикер поставил первоочередные задачи помодернизации Ивантеевской больницы. Речь идет, в том числе, об обновлении автопаркамашин скорой помощи, совершенствовании материально-технической базы учреждения."Семьрайонов включены в программу развития отдаленных территорий Саратовскойобласти, которая в первую очередь включает в себя развитие здравоохранения. Оборудование,машины скорой помощи будут в первую очередь выделены именно этим районам, – сказалВолодин.СпикерГосдумы находится с визитом в Саратовской области. Это его родной регион, онздесь родился и отсюда избирался в депутаты Госдумы. Вячеслав Володин постояннозанимается местными проблемами: в частности, решены сложные вопросы собманутыми дольщиками.