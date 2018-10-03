Спикер
Госдумы Вячеслав Володин поставил задачи по модернизации Ивантеевской больницы
и решению кадрового вопроса. Вместе с губернатором Саратовской области Валерием
Радаевым глава нижней палаты парламента осмотрел районную больницу и пообщался
с персоналом.
Спикер
Госдумы Вячеслав Володин поставил задачи по модернизации Ивантеевской больницы
и решению кадрового вопроса. Вместе с губернатором Саратовской области Валерием
Радаевым глава нижней палаты парламента осмотрел районную больницу и пообщался
с персоналом.
Врачи
поблагодарили спикера Думы за поддержку учреждения в прошлые годы: в больнице
был сделан ремонт инфекционного корпуса. Медики сообщили, что сейчас
модернизации требуют терапевтический и хирургический корпуса. Также они говорили
о проблеме изношенности аппаратуры: рентгенографа, аппарата УЗИ и необходимости
приобретения передвижного флюорографа.
Ивантеевская
больница – активный участник проекта "Сельский доктор". С 2012 по 2017 годы здесь
получили работу и компенсацию в один миллион рублей девять врачей. Но, как
сказали медики спикеру Госдумы, сейчас в больнице нет реаниматолога-анестезиолога.
К решению этого вопроса Вячеслав Володин призвал подключиться руководство СГМУ
имени Разумовского и обратился к его ректору, Владимиру Попкову, чтобы он взял
на себя вопросы обеспечения районов молодыми специалистами.
Также
Володин попросил разобраться с проблемой сокращения койко-мест для районных
больниц, а по итогам встречи спикер поставил первоочередные задачи по
модернизации Ивантеевской больницы. Речь идет, в том числе, об обновлении автопарка
машин скорой помощи, совершенствовании материально-технической базы учреждения.
"Семь
районов включены в программу развития отдаленных территорий Саратовской
области, которая в первую очередь включает в себя развитие здравоохранения. Оборудование,
машины скорой помощи будут в первую очередь выделены именно этим районам, – сказал
Володин.
Спикер
Госдумы находится с визитом в Саратовской области. Это его родной регион, он
здесь родился и отсюда избирался в депутаты Госдумы. Вячеслав Володин постоянно
занимается местными проблемами: в частности, решены сложные вопросы с
обманутыми дольщиками.