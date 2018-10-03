Что происходит в душах предателей, когда они оказываются вдали от родины и почему зачастую раскаяние наступает слишком поздно? Ответ на этот вопрос могут дать только сами беглецы, но вытянуть его из них не так-то просто.

Чтопроисходит в душах предателей, когда они оказываются вдали от родины и почемузачастую раскаяние наступает слишком поздно? Ответ на этот вопрос могут датьтолько сами беглецы, но вытянуть его из них не так-то просто.Воти Сергей Скрипаль, сбежавший из России в Британию, предавший свою страну иколлег, работавший на разведслужбы как минимум четырех государств, внезапнопрозрел. Видимо, это раскаяние сыграло с ним злую шутку: узнавшие об этом британцы решили убрать его от греха подальше.Оказываетсяеще до отравления в марте 2018 года, беглый шпион поддержал присоединение Крымак России и признался в том, что поддерживает линию Кремля по многим вопросам.Кроме того, Сергей Скрипаль пренебрежительно отзывался об Украине и еегражданах, называл их овцами, которым нужен хороший пастух.Малотого, уже выйдя из комы, шпион отказался верить в причастность Кремля к своемуотравлению, в доме, купленном на средства британской разведки, бывший сотрудникГРУ проводил вечера за просмотром Первого канала.Нучем не патриот России и настоящий офицер? Что случилось со Скрипалем на британскойземле, почему его мировоззрение перевернулось? Сенсационную информацию озвучил авторкниги The Skripal Files ("Файлы Скрипаля"), британскийжурналист Марк Урбан. Но ответов на эти вопросы в ней все равно нет. Книга такжене дает ответа на вопрос, зачем российские спецслужбы пытались убить Скрипаля.Ещедо выхода книги Урбана в свет, стало известно, что Сергей Скрипаль сотрудничалсразу с четырьмя западными разведками. Немецкий журнал Focus сообщил, что в2012 году бывший полковник ГРУ побывал в Праге в сопровождении агентов MI6. Тамон передал данные о российской разведывательной сети в Европе. Похожуюинформацию он сообщал спецслужбам Эстонии и Испании. Не исключено, что Скрипальуспел сдать всех своих коллег, работающих под прикрытием в разных странах мира.неожиданно после всего этого, беглый шпион почему-то вдруг взялся за ум и сталярым патриотом России. Ну прямо как олигарх Борис Березовский, который в 2003году Березовский получил политическое убежище в Великобритании и даже новое имя– Платон Еленин.Россияк тому времени объявила его в международный розыск, инкриминируя целый букетуголовных статей экономического толка. Несмотряна это, он неоднократно посещал республики бывшего СССР с новым паспортом, а вмарте 2013 года покончил жизнь самоубийством в своем доме, в 40 километрах отЛондона.Говорят,что под конец жизни ее хозяин, олигарх, ловелас и интриган был фактическиразорен и находился в удручающем психологическом состоянии. Березовский даженаписал покаянное письмо Владимиру Путину и, вроде как, даже не одно. Впоследние месяцы перед смертью беглец, по свидетельству его охранника, часто ис разными людьми говорил о самоубийстве.ЖурналForbes сообщил, что за несколько часов до своей смерти Березовский дал интервьюне для публикации, в котором сказал, что потерял смысл жизни и хочет вернутьсяв Россию. Видимо, похожие душевные муки испытывает сейчас и Сергей Скрипаль.Толькоему вряд ли удастся прикоснуться к родным, российским березкам. Как раз сегодняпрезидент Владимир Путин назвал его подонком, а такое определение главыгосударства, из которого позорно бежал Скрипаль, навсегда закрывет двери народину.