Экс-участница Дома-2 Виктория Романец испытывает смешанные
чувства к законному супругу Антону Гусеву. По признанию девушки, их отношения
нельзя назвать идеальными.
Экс-участница "Дома-2" Виктория Романец испытывает смешанные
чувства к законному супругу Антону Гусеву. По признанию девушки, их отношения
нельзя назвать идеальными.
Виктория и Антон уехали отдыхать в Испанию, на Ибицу.
Знаменитости ежедневно публикуют в соцсетях яркие фото и видео с курорта.
Судя по всему, отпуск парочки проходит не очень гладко. Романец
внезапно рассказала поклонникам о наболевшем. "Иногда я готова его просто
задушить ночью подушкой 👿. А иногда хочу сожрать
прям вот по кусочку🤤 Странное такое чувство
любовь 💕 (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)",
– поведала экс-участница "Дома-2" в соцсетях, а после призналась возлюбленному в любви.
Поклонники
предположили, что Виктория все еще злится из-за выходки Гусева. Мужчина
обсуждал ее в переписке с бывшей женой Евгенией Феофилактовой. Примечательно,
что экс-супруга Антона опубликовала скриншоты их диалога в Сети. В беседе
Гусев жаловался на Романец, говорил, что он не хочет детей от Вики по причине
того, что та оскорбляет его сына Даниэля, у нее куча комплексов и душевной
злобы.
"Недавно
Виктория с Антоном уезжали в Липецк. Там Романец изрядно напилась, стала
нелестно высказаться в мой адрес, назвала Даниэля "выродком",
"дауном", сказала, чтобы он больше не ступал на порог их дома. Бывший
муж сам рассказал мне об этом", – рассказывала Феофилактова после
журналистам. По ее словам, Гусев все чаще задумывается о разводе.
Напомним, год назад Антон Гусев сыграл свадьбу с Викторией
Романец. Но, как оказалось, и эта любовная история далека от идеала. Звезды
"Дома-2" ранее уже объявляли о разрыве, но потом мирились.