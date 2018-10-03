Экс-участница Дома-2 Виктория Романец испытывает смешанные чувства к законному супругу Антону Гусеву. По признанию девушки, их отношения нельзя назвать идеальными.

Экс-участница "Дома-2" Виктория Романец испытывает смешанныечувства к законному супругу Антону Гусеву. По признанию девушки, их отношениянельзя назвать идеальными.Виктория и Антон уехали отдыхать в Испанию, на Ибицу.Знаменитости ежедневно публикуют в соцсетях яркие фото и видео с курорта.Судя по всему, отпуск парочки проходит не очень гладко. Романецвнезапно рассказала поклонникам о наболевшем. "Иногда я готова его простозадушить ночью подушкой 👿. А иногда хочу сожратьпрям вот по кусочку🤤 Странное такое чувстволюбовь 💕 (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)",– поведала экс-участница "Дома-2" в соцсетях, а после призналась возлюбленному в любви.Поклонникипредположили, что Виктория все еще злится из-за выходки Гусева. Мужчинаобсуждал ее в переписке с бывшей женой Евгенией Феофилактовой. Примечательно,что экс-супруга Антона опубликовала скриншоты их диалога в Сети. В беседеГусев жаловался на Романец, говорил, что он не хочет детей от Вики по причинетого, что та оскорбляет его сына Даниэля, у нее куча комплексов и душевнойзлобы."НедавноВиктория с Антоном уезжали в Липецк. Там Романец изрядно напилась, сталанелестно высказаться в мой адрес, назвала Даниэля "выродком","дауном", сказала, чтобы он больше не ступал на порог их дома. Бывшиймуж сам рассказал мне об этом", – рассказывала Феофилактова послежурналистам. По ее словам, Гусев все чаще задумывается о разводе.Напомним, год назад Антон Гусев сыграл свадьбу с ВикториейРоманец. Но, как оказалось, и эта любовная история далека от идеала. Звезды"Дома-2" ранее уже объявляли о разрыве, но потом мирились.