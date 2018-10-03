Марина Семынина, гражданская супруга экс-замначальника управления Т ГУЭБиПК МВД России эмигрировала в США. Жена Захарченко боялась оставаться в России.

Марина Семынина, гражданская супруга экс-замначальникауправления "Т" ГУЭБиПК МВД России эмигрировала в США. Жена Захарченкобоялась оставаться в России.Отъезд женщины вСоединенные Штаты подтвердил адвокат Александр Карабанов. Пассия бывшегополковника МВД Дмитрия Захарченко покинула нашу страну с наследницей."Улетелас дочерью в Соединенные Штаты Америки. Моя подзащитная подтверждает, чтопокинула Россию, так как опасается за свою жизнь", – цитирует КарабановаТАСС. По данным некоторых СМИ, отправилась вВеликобританию.Ранее источник из окруженияСемыниной сообщил, что после задержания и ареста доверенного лица Захарченко, бывшегоадвоката Виктора Белевцова, жена экс-полковника МВД покинула Россию.Напомним, ДмитрийЗахарченко обвиняется в коррупции. Его задержали в сентябре 2016 года. У мужчины арестовали десять квартир, 16машино-мест, два Mercedes-Benz и два Porsсhe Cayenne, слиток золота, а также околодевяти миллиардов рублей наличными в различной валюте. При этом ни полковник,ни жена Захарченко, ни другие близкие так и не смогли четко объяснитьпроисхождение богатства.В прошлом году рассказала винтервью на радио, что выбросила в Москву-реку десять миллионов долларов. Семынинауверяла, что эти деньги, обнаруженные на ее банковском счету, не имеют никакогоотношения к Захарченко. Жена миллиардера заявила, что сама сколотила такоесостояние.