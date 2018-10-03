Марина Семынина, гражданская супруга экс-замначальника
управления Т ГУЭБиПК МВД России эмигрировала в США. Жена Захарченко
боялась оставаться в России.
Марина Семынина, гражданская супруга экс-замначальника
управления "Т" ГУЭБиПК МВД России эмигрировала в США. Жена Захарченко
боялась оставаться в России.
Отъезд женщины в
Соединенные Штаты подтвердил адвокат Александр Карабанов. Пассия бывшего
полковника МВД Дмитрия Захарченко покинула нашу страну с наследницей.
"Улетела
с дочерью в Соединенные Штаты Америки. Моя подзащитная подтверждает, что
покинула Россию, так как опасается за свою жизнь", – цитирует Карабанова
ТАСС. По данным некоторых СМИ, отправилась в
Великобританию.
Ранее источник из окружения
Семыниной сообщил, что после задержания и ареста доверенного лица Захарченко, бывшего
адвоката Виктора Белевцова, жена экс-полковника МВД покинула Россию.
Напомним, Дмитрий
Захарченко обвиняется в коррупции. Его задержали в сентябре 2016 года. У мужчины арестовали десять квартир, 16
машино-мест, два Mercedes-Benz и два Porsсhe Cayenne, слиток золота, а также около
девяти миллиардов рублей наличными в различной валюте. При этом ни полковник,
ни жена Захарченко, ни другие близкие так и не смогли четко объяснить
происхождение богатства.
В прошлом году рассказала в
интервью на радио, что выбросила в Москву-реку десять миллионов долларов. Семынина
уверяла, что эти деньги, обнаруженные на ее банковском счету, не имеют никакого
отношения к Захарченко. Жена миллиардера заявила, что сама сколотила такое
состояние.