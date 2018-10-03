Молодой человек похитил мобильный телефон у своего коллеги.

В конце сентября текущего года в ОМВД России по Судогодскому району обратился 19-летний местный житель, сообщивший, что у него похитили мобильный телефон. Потерпевший оценил ущерб в 10 000 рублей.В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции в течение нескольких дней установли личность подозреваемого. Им оказался 18-летний коллега потерпевшего, с которым они вместе работали на стройке. Подозреваемый был задержан на территории Судогодского района и сознался в содеянном.Фигурант пояснил, что заметил, как коллега в ходе рабочего процесса, опасаясь повреждения имущества, отложил мобильный телефон на безопасное расстояние. Воспользовавшись моментом, злоумышленник похитил чужое имущество с целью использовать его в дальнейшем в личных целях.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято.